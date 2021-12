Chandigarh Kare Aashiqui review: आयुष्मान की फिल्म को KRK ने बताया सॉफ्ट पॉर्न, बोले- नाम सेक्स इन चंडीगढ़ होना चाहिए

आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर स्टारर फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी रिलीज हो चुकी है. फिल्म को लेकर क्रिटिक्स के मिक्स रिव्यूज हैं. फिल्म रिव्यू की बात हो और कमाल आर खान (केआरके) का जिक्र न हो, ये तो संभव ही नहीं है.

केआरके ने इस फिल्म को लेकर कई सारे ट्वीट्स किए हैं. उनकी रिव्यू की तरह ट्विट्स भी अतरंगी हैं. खैर, केआरके ने फिल्म रिव्यू को जेंडर बायस्ड कर अपने तरीके से परोसा है.

Now watching 2 boys soft porn film #ChandigarhKareAashiqui.🤪 — KRK (@kamaalrkhan) December 9, 2021

इस ट्वीट के बाद भी केआरके बाज नहीं आए, लगातार ट्वीट्स की बौछार कर दी हैं. हम आपको उनके हर एक ट्वीट से वाकिफ करवाते हैं. सबसे पहला ट्वीट करते हुए केआरके लिखते हैं, मैं दो लड़कों का सॉफ्ट पॉर्न देख रहा हूं.

What a terrific opening of soft porn film #ChandigarhKareAashiqui. I am alone watching it in 200 capacity theatre! — KRK (@kamaalrkhan) December 9, 2021



अपने अगले ट्वीट पर केआरके ने लिखा, इस सॉफ्ट पॉर्न की क्या भयानक शुरुआत है. 200 लोगों के थिएटर में, मैं केवल अकेले बैठा हूं.

Sorry I was wrong #ChandigarhKareAashiqui is not a soft porn film. Actually it’s a punjabi soft porn film. — KRK (@kamaalrkhan) December 9, 2021

उनका अगला ट्वीट है, सॉरी मैं गलत था, #ChandigarhKareAashiqui सॉफ्ट पॉर्न नहीं हैं बल्कि यह पंजाबी सॉफ्ट पोर्न फिल्म है.

It’s interval and name #ChandigarhKareAashiqui is totally wrong. The name should be “sex in Chandigarh”! Every dialogue of this soft porn film is having word sex. Normal sex, boy sex, gay sex, Aage Se sex, Peeche Se sex and each dialogue is in Punjabi. Makers are Ashleel People. — KRK (@kamaalrkhan) December 9, 2021



केआरके लिखते हैं, इंटरवल हो चुका है.#ChandigarhKareAashiqui पूरी तरह गलत है. फिल्म का नाम सेक्स इन चंडीगढ़ होना चाहिए. इस सॉफ्ट पॉर्न का हर डायलॉग सेक्स शब्द से जुड़ा है. नॉर्मल सेक्स, बॉय सेक्स, गे सेक्स, हर डायलॉग पंजाबी में है. मेकर्स अश्लील हैं.

Film “sex in Chandigarh”is full of Ashleelta n gay sex n it’s shameful. I do agree that too many gay ppl are working in Bollywood, but it doesn’t mean they should make films on gay sex story. I can say with full confidence that ppl are not interested to watch such crap films. — KRK (@kamaalrkhan) December 9, 2021

अपने ट्वीट में केआरके लिखते हैं, फिल्म सेक्स इन चंडीगढ़ पूरी तरह से अश्लील है. इसमें गे सेक्स परोसा गया है, जो शेमफुल है. मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत से गे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फिल्में गे और सेक्स स्टोरी पर बननी चाहिए. मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूंगा कि इस खराब फिल्म में दर्शकों को दिलचस्पी नहीं होगी.

एक बार फिर से “अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल” करके उसी फिल्म समीक्षक ने #ChandigarhKareAashiqui को दिए 4* जिसने 4* महा वाहियात फिल्म सत्यमेव जयते-2 को दिए थे! इस समीक्षक के आदर्श बहुत ही अच्छे हैं! यहां भी केआरके का मन नहीं माना और उन्होंने यू-ट्यूब पर अपना वीडियो रिव्यू भी दिया है.