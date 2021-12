Chandigarh Kare Aashiqui Box Office Day 1 Collection: आयुष्मान खुराना की फिल्म की धीमी शुरुआत, पहले दिन इतनी कमाई

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'चंडीगढ़ करे आशिकी' रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ वाणी कपूर नजर आई हैं. फिल्म को लेकर फैन्स के बीच काफी क्रेज था. फिल्म में पहली बार आयुष्मान और वाणी की जोड़ी पर्दे पर दिखाई दी है. ऐसे में अब फिल्म 'चंडीगढ़ करे आशिकी' का ओपनिंग कलेक्शन सामने आ गया है.

क्या है फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन?

इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को दिल्ली-एनसीआर और चंडीगढ़ के मेट्रो मल्टीप्लेक्स में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. लेकिन इसका शुरूआती कलेक्शन थोड़ा कम है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि 'चंडीगढ़ करे आशिकी' ने पहले दिन 3.75 करोड़ की कमाई की है. साथ ही इस फिल्म के आने वाले दिनों में रफ्तार पकड़ने के आसार है.

