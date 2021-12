Aarya 2 Twitter Review: आर्या 2 देख खड़े हुए रोंगटे, Sushmita Sen को फैंस ने बताया 'शेरनी'

सुष्मिता सेन की वेब सीरीज 'आर्या' का सीजन 2 रिलीज हो चुका है. इस सीरीज के साथ एक बार फिर सुष्मिता सेन ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. क्राइम थ्रिलर सीरीज 'आर्या 2' को लेकर फैंस के बीच पहले से ही उत्साह था. अब जब वेब सीरीज रिलीज हो गई है, तो फैंस इसके बारे में बात करते नहीं थक रहे हैं.

आर्या 2 को मिल रही तारीफें

'आर्या 2' सीरीज की तारीफ फैंस खूब कर रहे हैं. कुछ का कहना है कि यह सीरीज अपने पहले सीजन से भी अच्छी है. वहीं कुछ का कहना है कि सुष्मिता सेन ने अपने स्टाइल, एक्टिंग और स्वैग से कमाल कर दिया है. सुष्मिता का लुक और उनका किरदार फैंस को शेरनी की याद दिला रहा है. देखें ट्विटर पर क्या बोले यूजर्स-

#AaryaSeason2 - Woah. It’s as gripping & more unpredictable than season 1. @thesushmitasen’s performance is OUTSTANDING. The calmness yet fierceness is balanced beautifully. That smile, it hides so much. Gosh, I felt my stomach churn each episode, worried what would happen next. — Anuj Radia (@AnujRadia) December 10, 2021

Such an Euphoric series.. #AaryaSeason2 That always gives me Goosebumps while Watching....

Great Efforts by the Creators...

Just I loved it..."SHERNI WAAPAS AA CHUKI HAI" !! https://t.co/c5680QDOsh December 10, 2021

Finished #AaryaSeason2 lately. And it's really mind blowing. Performance by @thesushmitasen was jaw dropping sometimes. #Aarya2 is not a story about Glorification of sacrificing mother but it's a strory of a strong and independent woman which is the most rare in Indian Cinema. — अंकित कुमार • انکت کمار۔ • ਅੰਕਿਤ ਕੁਮਾਰ • അങ്കിത് (@AnAbodeOfDemons) December 10, 2021

Now that #AaryaSeason2 is on @DisneyPlusHS, please watch it. Highly recommended... @RamKMadhvani and the team have brought a better second season and @thesushmitasen is in a fantastic form. What a fabulously shot holi sequence. I had goosebumps. But begin from the beginning — bedika (@iambedika) December 10, 2021

Absolutely amazing to see one and only @thesushmitasen once again in #AaryaSeason2 on @DisneyPlusHS. Binge watched this series. Captivating, gripping, engaging, and thrilling. pic.twitter.com/mAqYqvAHZw — ARINDAM BHATTACHARYYA (@arindam_1999) December 10, 2021

#AaryaSeason2 is an absolute masterpiece 💕💯



How someone can be so beautiful and so powerful at the same time. pic.twitter.com/FIzCiicIyJ — 𝐉𝐞𝐫𝐫𝐲♡︎ (@ooye_Jerry) December 10, 2021

Aarya 2 के ट्रेलर को मिले 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज, Sushmita Sen बोलीं 'I love you'

2020 में आई सुष्मिता सेन की वेब सीरीज 'आर्या' सुपरहिट रही थी. इस सीरीज से सुष्मिता ने एक्टिंग की दुनिया में कमबैक और डिजिटल डेब्यू किया था. सीरीज में एक्टर चंद्रचूड़ सिंह, सिकंदर खेर और नामित दास अहम भूमिका में नजर आए थे. लेकिन सुष्मिता सेन ने अपने काम से दर्शकों का दिल जीता था. अब एक बार फिर सुष्मिता ने कमाल कर दिखाया है.