Brahmastra Trailer में नजर आये Shah Rukh Khan, ट्रेलर आने के बाद होने लगी चर्चा

Brahmastra Trailer: 15 जून 2022 का दिन फिल्मी फैंस के लिये बेहद यादगार रहा. आखिकार होता भी कैसे ना लंबे इंतजार के बाद 'ब्रह्मास्त्र' का ट्रेलर जो रिलीज हुआ है. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा चुका है. 'ब्रह्मास्त्र' के ट्रेलर को लोगों ने इतने गौर से देखा है कि उसमें शाहरुख खान को भी ढूंढ निकाला है. आपको नहीं देखा ना, चलिये हम दिखा देते हैं.

क्या 'ब्रह्मास्त्र' दिखेंगे शाहरुख?

दुनियाभर में बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का क्या रुतबा इससे हर कोई वाकिफ है. फैंस काफी वक्त से पर्दे पर किंग खान की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, जो कि जल्द ही खत्म भी होने वाला है. इस बीच लोगों ने 'ब्रह्मास्त्र' का ट्रेलर देखा और नोटिस किया उसमें किंग खान भी हैं. पहली बार में ये चीज असंभव सी लगती है, क्योंकि शाहरुख खान ने अब तक ट्रेलर को लेकर किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है.

पर शाहरुख खान के फैंस ने ट्रेलर के स्क्रीन शॉट्स निकालकर ये दावा किया है कि वो फिल्म में कैमियो रोल निभाते हुए दिखने वाले हैं. सोशल मीडिया पर फैंस ट्रेलर में शाहरुख के किरदार को एकदम कंफर्म बता रहे हैं. वहीं काफी लोग तस्वीरों में शाहरुख की झलक देख कर खुशी से झूम उठे हैं. वैसे तस्वीरें देख कर तो यही लग रहा है कि ट्रेलर में शाहरुख खान ही हैं. बाकी पूरा सच फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा.

जब तक सबूत के तौर पर ये ट्वीट देखिये-

He is #ShahRukhKhan for sure.. ❤️😍 pic.twitter.com/5AzQrE9LhK

#SRK is here with

'Hanuman-Astra' 🔥🙏🏻😌 #Astraverse #Brahmastra



If all goes well, We will see a separate film featuring #ShahrukhKhan very soon.



( #HanumanAstra ) #BrahmastraTrailer pic.twitter.com/kDZdTPABBp