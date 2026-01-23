scorecardresearch
 
कास्टिंग से लेकर डायरेक्टर को मिली धमकियों तक, 'बॉर्डर' से जुड़े फैक्ट्स जानकर होंगे हैरान

'बॉर्डर 2' आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है. 1997 में आई इस फिल्म को लोगों ने कल्ट साबित किया. इस फिल्म के कई अनसुने किस्से रहे, जिसे आज भी कई लोग नहीं जानते हैं. आइए, आपको उन किस्सों के बारे में बताते हैं.

'बॉर्डर' के अनसुने किस्से (Photo IMDb)
'बॉर्डर' के अनसुने किस्से (Photo IMDb)

फिल्ममेकर जेपी दत्ता की 'बॉर्डर' आज से करीब 28 साल पहले थिएटर्स में आई थी. इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े और नए भी बनाए. 'बॉर्डर' को लोगों का इतना प्यार मिला कि आज इसकी गिनती बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में होती है. अब इसका सीक्वल 'बॉर्डर 2' भी थिएटर्स में रिलीज हो गया है, जो पहले दिन इतिहास बना सकता है. 

1997 में आई 'बॉर्डर' की कई कहानियां हैं जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे. खासकर आज के जेन-जी वाले बच्चे, जिन्होंने सिर्फ इसका पॉपुलर गाना 'संदेशे आते हैं' सुना होगा. 'बॉर्डर' को बनाने और रिलीज के टाइम कई किस्से हुए. आइए, एक-एक करके उनके बारे जानते हैं.

'बॉर्डर' की कास्टिंग

बॉर्डर में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स शामिल थे. इस फिल्म में उनके काम की खूब तारीफ हुई थी. लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म के लिए सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और संजय दत्त जैसे स्टार्स को कास्ट किए जाने की बात चल रही थी? डायरेक्टर जेपी दत्ता जैकी श्रॉफ के किरदार में संजय दत्त को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनके जेल में होने की वजह से संजय दत्त को रोल नहीं मिल पाया. उनकी जगह जैकी श्रॉफ को लिया गया. 

वहीं अक्षय खन्ना के किरदार में सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे सितारों को अप्रोच किया गया. लेकिन उनमें से कोई भी इसे करने के लिए राजी नहीं हुआ था. सभी एक्टर्स अलग-अलग कारणों से बॉर्डर का हिस्सा नहीं बने थे. हालांकि सनी देओल और सुनील शेट्टी पहले से इसका हिस्सा थे. 

फीमेल किरदार में तब्बू की कास्टिंग से पहले एक्ट्रेस जूही चावला को अप्रोच किया गया. लेकिन जूही ने छोटे रोल की वजह से फिल्म करने से इनकार किया. मनीषा कोइराला को भी फिल्म में कास्ट किया गया, मगर वो भी छोटे रोल की वजह से इसका हिस्सा नहीं बन पाईं. एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे भी 'बॉर्डर' के लिए डायरेक्टर द्वारा चुनी गई थीं. लेकिन उनकी भी कास्टिंग पूरी नहीं हो पाई.

रियल लोकेशन और मिलिट्री सामान

जेपी दत्ता ने 'बॉर्डर' को रियल लोकेशन्स पर शूट किया था. उन्होंने राजस्थान के थार रेगिस्तान में इसकी पूरी शूटिंग की, जहां असली टैंक, बॉम्ब, जीप और गन का इस्तेमाल हुआ. भारतीय सेना और वायु सेना ने फिल्म बनाने के लिए वाहन और हथियार उधार दिए थे, जिनमें हॉकर हंटर विमान भी शामिल थे.

इसकी शूटिंग बीकानेर के बड़े रेगिस्तान में 1971 के युद्ध के असली जगहों पर की गई थी. बॉर्डर की कहानी जेपी दत्ता द्वारा लिखी गई डायरियों से प्रेरित थी, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत भाई के भारतीय वायु सेना के पायलट के रूप में एक्सपीरियंस का वर्णन किया था और इसे उन्हें डेडीकेट भी किया.

जेपी दत्ता को मिली धमकियां, फिल्म ने जीते कई अवॉर्ड्स

'बॉर्डर' के लिए जेपी दत्ता को कई धमकियों भरे कॉल्स और मैसेज भी मिले थे. उन्हें इस दौरान अपने साथ बॉडीगार्ड भी रखने पड़े थे. उनकी फिल्म साल 1997 में दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बनी थी. इस फिल्म ने अपने नाम कई अवॉर्ड्स भी किए थे. फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक सुपरहिट हुए और उसे नेशनल अवॉर्ड भी दिए गए. 

इसका 'संदेशे आते हैं' गाना ऐतिहासिक बना. बात करें बॉर्डर 2 की, तो इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ शामिल हैं. इसे जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने टी सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है.

---- समाप्त ----
