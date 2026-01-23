बॉर्डर 2 में PAK ऑफिसर बना ये हीरो, वरुण धवन संग फाइट सीक्वेंस में छूटे पसीने, बोला- मुश्किल...

इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. सनी देओल स्टारर बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ये वॉर ड्रामा जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. उम्मीदें हैं कि वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स के साथ फिल्म साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग करने वाली है.

सनी देओल, वरुण, दिलजीत और अहान के अलावा फिल्म में एक्टर अली मुगल का भी महत्वपूर्ण रोल में हैं. बॉर्डर 2 में वो पाकिस्तानी ऑफिसर का रोल कर रहे हैं. अली ने अपने किरदार और फाइट सीक्वेंस के बारे में बात की है.

फाइट सीक्वेंस पर बोले अली?

अली मुगल ने वरुण के साथ 3 मिनट लंबे फाइट सीक्वेंस के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि लंबे एक्शन शूट करने की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी. जूम संग बातचीत में उन्होंने कहा कि वरुण के साथ फाइट सीक्वेंस 'इंटेंस' और 'मुश्किल' था, क्योंकि इसके लिए ढेर सारी तैयारी लगीं.

अली कहते हैं कि ये करीब 3 मिनट का फाइट सीक्वेंस था. मैंने एक्शन डायरेक्टर की कोरियोग्राफी बहुत रिहर्सल की. फाइट टीम के साथ खूब प्रैक्टिस की. मुझे याद है, बबीना में शूटिंग के समय मैं 2-4 दिन पहले पहुंच गया था. 2-3 दिन सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा, क्योंकि सीक्वेंस लंबा था. 3 मिनट की कोरियोग्राफी को 3 महीने तक याद रखना पड़ा.

क्या था सबसे बड़ा चैलेंज?

अली ने पहले भी फिल्मों में एक्शन किया है, लेकिन कभी इतना लंबा सीक्वेंस नहीं शूट किया. वो कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक-दूसरे को चोट ना लगे. असल में लड़ाई नहीं होनी थी. लेकिन उस मोमेंट में बहुत इंटेंस लगता है. सबसे कठिन ये था कि प्रैक्टिस मैट्रेस पर करते थे.

अली कहते हैं कि जब असल में शूट कर रहे थे, तो पथरीली जगह, मिट्टी और धूल में शूटिंग हो रही थी. ऐसा नहीं था कि आप जमीन में कहीं भी गिर सकते हैं, जगह बहुत छोटी और सीमित थी. अली का कहना है कि वरुण के साथ उनका फाइट सीक्वेंस एक ट्रेंच में शूट हुआ, जिस पर सिर्फ चलने की जगह थी.

कौन हैं अली मुगल?

अली मुगल पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. उन्होंने 'गेम ओवर' (2017), 'तेजस' (2023), 'सुखी' (2023) और वेब सीरीज 'टब्बार' (2021) में काम किया है. अब उन्हें बॉर्डर 2 में खलनायकल की भूमिका मिली है. फिल्म उनके करियर का टॉर्निंग प्वॉइंट साबित हो सकती है.

---- समाप्त ----