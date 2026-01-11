Border 2: 'तुमने बढ़िया किया-फिल्म चलेगी', वॉर हीरो मेजर होशियार सिंह दहिया की पत्नी ने वरुण धवन को दिया आशीर्वाद, हुए भावुक

इस साल की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट और क्रेज है. बॉर्डर 2 गणतंत्र दिवस से पहले 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. देशभक्ति की भावना से भरपूर फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी समेत कई एक्टर्स नजर आने वाले हैं. मगर फिल्म की रिलीज से पहले वरुण को एक खास शख्सियत का आशीर्वाद मिल गया है, जिसके बाद वो थोड़े भावुक हो गए.

वरुण को मिली तारीफ

दरअसल, बॉर्डर 2 में वरुण धवन वॉर हीरो शहीद मेजर होशियार सिंह दहिया के किरदार में दिखाई देने वाले हैं. फिल्म रिलीज से पहले वरुण एक प्रमोशनल इवेंट में शहीद मेजर होशियार सिंह की पत्नी से मिले, जिन्होंने न सिर्फ वरुण की तारीफ की बल्कि उन्हें आशीर्वाद भी दिया.

मेजर होशियार सिंह की पत्नी संग वरुण धवन की खास मुलाकात के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में मेजर होशियार सिंह की पत्नी वरुण की तारीफ करती दिखीं.

वरुण ने मेजर होशियार सिंह की पत्नी से पूछा- आपको काम ठीक लगा, अच्छा लगा? इसपर उन्होंने कहा- तुमने बहुत बढ़िया किया. शाबाश. फिल्म बहुत अच्छी चलेगी. फिर उन्होंने वरुण के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया. वरुण इस दौरान हाथ जोड़कर मेजर होशियार सिंह की पत्नी के सामने खड़े रहे. वरुण ने जिस तरह मेजर होशियार सिंह की पत्नी का सम्मान किया वो फैंस को काफी पसंद आया. फैंस वरुण के संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं.

क्यों ट्रोल्स के निशाने पर हैं वरुण?

बता दें कि जब से बॉर्डर 2 का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुआ है, तभी से वरुण को उनकी एक्टिंग को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है. वरुण की एक्टिंग पर सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं. बीते दिनों वरुण ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, लेकिन कई यूजर्स वरुण को उनकी एक्टिंग पर टारगेट करते दिखे. ऐसे में वरुण ने कमेंट सेक्शन में एक यूजर को बड़ी ही शांति और धैर्य से जवाब दिया था.

यूजर ने वरुण से पूछा था- भाई आपकी एक्टिंग पर लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके लिए क्या कहोगे? इस पर वरुण ने जवाब दिया था- इसी सवाल ने गाने को हिट करा दिया. सब एन्जॉय कर रहे हैं. रब दी महर है. वरुण के इस जवाब ने फैंस का दिल जीत लिया था.

बॉर्डर 2 फिल्म की बात करें तो, फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. ये साल 1997 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी अहम किरदार में दिखेंगे. फीमेल लीड्स में सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा जैसी एक्ट्रेस दिखाई देंगी.

