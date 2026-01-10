'बॉर्डर 2' में एक्टिंग का उड़ा मजाक, ट्रोलिंग पर वरुण धवन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- हिट...

'बॉर्डर 2' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स दिखाई देंगे. मगर फिल्म रिलीज से पहले ही वरुण धवन ट्रोल्स के निशाने पर हैं. उनकी एक्टिंग का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है. वरुण को लेकर कई फनी मीम्स वायरल हो रहे हैं. अब वरुण ने ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ी है.

क्यों ट्रोल हो रहे वरुण धवन?

दरअसल, बॉर्डर 2 का गाना 'घर कब आओगे' जब से रिलीज हुआ है, तब से गाने में वरुण की एक्टिंग और एक्सप्रेशन्स को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. यूजर्स का कहना है कि वरुण ने बॉर्डर 2 में भी 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' और 'जुड़वां-2' जैसी एक्टिंग की है. वो अपने पुराने किरदारों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. बॉर्डर 2 में उनमें देशभक्ति का जज्बा और जोश नहीं दिख रहा, बल्कि उनकी एक्टिंग फनी लग रही है.

ट्रोलिंग के बीच वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने फैंस को उन्हें प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा किया. वरुण ने कैप्शन में लिखा- मेजर होशियार सिंह दहिया. प्यार के लिए थैंक्यू.

हेटर्स को वरुण का जवाब

वरुण की पोस्ट पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिले. लेकिन एक यूजर ने वरुण की एक्टिंग पर तंज कसते हुए कुछ ऐसा कह दिया, जिसे देखने के बाद एक्टर भी चुप नहीं रहे. उन्होंने बहुत ही सादगी से यूजर को जवाब दिया.

यूजर ने वरुण के पोस्ट पर लिखा- भाई आपकी एक्टिंग पर लोग सवाल उठा रहे हैं. उसके लिए क्या कहोगे? इस पर वरुण ने बहुत ही धैर्य से जवाब दिया- इसी सवाल ने गाने को हिट करा दिया. सब एन्जॉय कर रहे हैं. रब दी महर. वरुण के इस जवाब की खूब तारीफ हो रही है.

कब रिलीज होगी बॉर्डर 2?

बॉर्डर 2 फिल्म की बात करें तो ये 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. ये साल 1997 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी अहम किरदार में दिखेंगे. फीमेल लीड्स में सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा जैसी एक्ट्रेस दिखाई देंगी. तो आप तैयार हैं ना बॉर्डर 2 देखने के लिए?



