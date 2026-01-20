4 साल का स्ट्रगल, अब 'बॉर्डर 2' में नजर आएंगे अहान, इमोशनल हुए पिता सुनील शेट्टी, बोले- आंखें नम...

एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी ने चार सालों पहले फिल्म 'तड़प' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. ये डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुई थी, जिसे उतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. इस फिल्म के बाद अहान के पास कोई और फिल्म नहीं थी. लेकिन फिर उन्हें 'बॉर्डर 2' में कास्ट किया गया, जो उनके पिता की 28 सालों पहले आई फिल्म का सीक्वल है.

चार सालों बाद फिल्मों में दिखेंगे अहान

'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आएंगे, जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसमें अहान एक नेवी ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे, जिसमें वो INS विक्रांत की मदद से दुश्मन को धूल चटाते दिखेंगे. ये एक्टर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म में से एक है. ऐसे में उनके पिता सुनील शेट्टी काफी इमोशनल फील कर रहे हैं.

हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत के दौरान सुनील शेट्टी ने अपने बेटे अहान के स्ट्रगल पर बात की. उन्होंने बेटे की फिल्म रिलीज होने पर कहा, 'बहुत इमोशनल करने वाली बात है. उसने फिल्म तड़प के बाद दो साल बहुत मुश्किल से गुजारे हैं. फिर 'बॉर्डर 2' आई और अब जो प्यार मिल रहा है, वो आशीर्वाद जैसा लगता है. मैंने उसे बस एक बात कही: पूरा दिल लगा के फिल्म करो. मान लो कि तुम वही किरदार हो जो निभा रहे हो. और लोगों के साथ अच्छे से पेश आओ. मुझे नहीं पता मैंने क्या हासिल किया, सफलता या नाकामी, लेकिन मैंने दोस्तियां बनाई हैं. वो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं.'

बेटे अहान की फिल्म पर क्या बोले सुनील शेट्टी?

सुनील शेट्टी आगे बोले, 'आज भी जब अहान के बारे में कोई अच्छी-सी बात पढ़ता हूं, तो आंखें नम हो जाती हैं. ये चीज बहुत मायने रखती है. क्योंकि आखिरकार सब कुछ पैसा, कामयाबी, नाम एक ही बात पर आकर टिकता है कि अपने बच्चों की रक्षा करना, इज्जत से जीना, और लोगों के साथ अच्छा करना. और ये सब मैंने अपने पापा से सीखा है.'

1997 में आई 'बॉर्डर' से सुनील शेट्टी ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई थी. अब उनके बेटे अहान शेट्टी इस फिल्म में नजर आने के लिए तैयार हैं. उनकी फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होनी है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है.

