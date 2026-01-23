'धर्मेंद्र जी का बेटा', बॉर्डर 2 के क्रेडिट में सनी ने पिता को दिया ट्रिब्यूट, इमोशनल हुए फैंस

सनी देओल की नई फिल्म बॉर्डर 2, 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. फिल्म 1997 की क्लासिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध पर केंद्रित है. बॉर्डर 2 में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं.

और पढ़ें

बॉर्डर 2 के ओपनिंग क्रेडिट्स ने फैंस को इमोशनल कर दिया है, क्योंकि सनी ने अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया है. धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था.

पिता के लिए सनी देओल का प्यार

सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र से बहुत प्यार करते थे और ये बात किसी से छिपी नहीं है. सनी अपने पिता की हर याद को खूबसूरती से संजोए हुए हैं. यही वजह है कि बॉर्डर 2 की रिलीज पर उन्होंने अपने पिता को स्पेशल तरीके से ट्रिब्यूट दिया. बॉर्डर 2 के थिएटर क्रेडिट्स में सनी देओल का नाम खास तरीके से लिखा गया है. जो कि है- सनी देओल (धर्मेंद्र जी का बेटा).

पिता के लिए सनी की ये मोहब्बत उनके फैन्स को इमोशनल कर रही है. इससे पहले, जैसलमेर में बॉर्डर फिल्म के गाने 'संदेशे आते हैं' के रीमेक 'घर कब आएंगे' के ग्रैंड लॉन्च पर सनी ने इमोशनल हो गए थे.

Advertisement

उन्होंने बताया कि मैंने बॉर्डर की थी, क्योंकि जब मैंने अपने पापा की फिल्म हकीकत देखी थी. वो मुझे प्यारी लगी थी. तब मैं बहुत छोटा था. जब मैं एक्टर बना, तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म करूंगा. जेपी दत्ता साहब के साथ मैंने बात की. और हम दोनों फैसला किया कि हम इस प्रोजेक्ट पर एक फिल्म बनाएंगे. जो बहुत ही प्यारी है और आप सबके दिलों में बसी हुई है.

ओपनिंग में की करोड़ों की कमाई

बॉर्डर 2 का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म 2026 की सबसे बड़े हिट में से एक हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉर्डर 2 ओपनिंग डे पर 25 से 32 करोड़ तक की कमाई कर सकती है.

फिल्म के सभी गाने हिट हैं और फैन्स का उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है. देखते हैं कि दर्शकों को फिल्म कितनी पसंद आती है.

---- समाप्त ----