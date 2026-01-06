कभी एक्टिंग छोड़ने की थी प्लानिंग, पंजाबी शो ने बनाया स्टार, बॉर्डर 2 में दिखेगा OTT का ये फेमस चेहरा

इस गणतंत्र दिवस सनी देओल की मल्टीस्टारर फिल्म बॉर्डर 2 धमाका करने वाली है. सालों के इंतजार के बाद सिनेलवर्स को थियेटर्स में एपिक वॉर ड्रामा का सीक्वल देखने को मिलेगा. इसमें सनी देओल को छोड़कर तकरीबन नए एक्टर्स को कास्ट किया गया है. फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी लीड रोल में दिखेंगे. इनके अलावा मूवी के टीजर और गाने में एक और एक्टर की झलक देखने को मिली है. नाम है परमवीर चीमा. वो मूवी में सूबेदार निशान सिंह के रोल में दिखेंगे.

कौन हैं परमवीर चीमा?

ओटीटी के दीवानों और पंजाबी सिनेमा को फॉलो करने वालो के लिए ये नाम नया नहीं है. उन्होंने परमवीर के कई शोज देखे होंगे. हाल ही में रिलीज हुई कृति सेनन और धनुष की मूवी 'तेरे इश्क में' में भी परमवीर नजर आए थे. बॉर्डर 2 उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित होने वाली है. ये प्रोजेक्ट इंडियन ऑडियंस के बीच यकीनन उनके फेम को और बढ़ाएगा.

परमवीर जालंधर, पंजाब के रहने वाले हैं. उन्हें पंजाबी क्राइम थ्रिलर सीरीज टब्बर से लाइमलाइट मिली. उन्होंने इंस्पेक्टर लखविंदर का रोल बड़े ही उम्दा तरीके से निभाया था. इस प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें ऑडियंस के बीच पहचान मिली. बची हुई कसर 2025 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज ब्लैक वॉरंट ने पूरी की. उनका काम काफी पसंद किया गया. इस शो ने उन्हें ग्लोबल फेम दिया. परमवीर के बॉर्डर 2 में कास्ट होने की कहानी भी दिलचस्प है. जूम संग बातचीत में एक्टर ने इसका जिक्र किया था. उनके मुताबिक, फिल्म बॉर्डर 2 के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने उनका शो टब्बर देखा था. मूवी में वो हरियाणा रेजिमेंट के फौजी बने हैं. अपने रोल में परफेक्ट दिखने के लिए उन्होंने हरियाणवी लहजे पर काम किया.

परमवीर ने सोनी टीवी के शो चमक सीजन 1 और 2 में भी काम किया. काला के रोल में एक्टर का काम देख फैंस इंप्रेस हुए. वो खुद को डायरेक्टर का एक्टर मानते हैं. फिल्मममेकर हंसल मेहता ने उन्हें पोटेंशियल एक्टर बताया है. परमवीर ने टीवी शो कलीरें और इश्कबाज में भी काम किया है. शोबिज में उन्होंने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया. वो कॉलेज के दिनों में दिल्ली में मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन जीते थे.

एनबीटी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मिस्टर इंडिया जीतने के बाद भी जब उन्हें काम नहीं मिला तो वो हताश हो गए थे. बीच में कोविड का पीरियड आया तो काम नहीं मिला. मुंबई से अपने घर लौटे तो वहां परिवार की आर्थिक तंगी का पता चला. फैमिली कंडीशन देख उन्होंने एक्टिंग छोड़ने की सोची. तब उनके पापा ने उन्हें हौसला दिया. पापा ने समझाया बीच में एक्टिंग करियर ना छोड़े, इसके बाद उनकी किस्मत बदली. टब्बर का ऑफर मिला और वो स्टार बन गए.

