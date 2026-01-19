बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ की बनी बहन, सच हुआ 'दंगल गर्ल' का सपना, चमकी किस्मत

इशिका गगनेजा को आमिर खान की फिल्म दंगल और जाह्नवी कपूर के साथ धड़क में उनके किरदारों के लिए जाना जाता है. कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाली इशिका ने अपनी सधी हुई एक्टिंग और बढ़ते आत्मविश्वास के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. अब वो जल्द ही बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ के साथ काम करती दिखाई देंगी. इस बारे में इशिका ने बात की.

बॉर्डर 2 में काम करने को लेकर क्या बोलीं इशिका

अपने आने वाले प्रोजेक्ट के ऑडिशन को याद करते हुए इशिका ने बताया कि उन्हें शुरुआत से ही अपने ऊपर पूरा भरोसा था. बॉलीवुड बबल से उन्होंने कहा- ऑडिशन के दौरान मुझे लगा कि मैं ये किरदार निभा सकती हूं, और मैं इसे करना चाहती हूं. मुझे लगता है यूनिवर्स ने मेरी सुन ली. जब मेरा सेलेक्शन हुआ और मैं फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सर से मिली, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, उन्हें लगा कि उन्हें सुखमिंदर मिल गई है. ये मेरे लिए बहुत बड़ा पल था, क्योंकि डायरेक्टर ने पहली बार मुझमें उस किरदार को देखा. तब से मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है.

दिलजीत दोसांझ के साथ काम करने का अनुभव

दिलजीत दोसांझ के साथ काम करने को लेकर इशिका ने इसे अपने लिए एक खास और भावुक अनुभव बताया. उन्होंने कहा- वो एक ऐसे स्टार हैं जिनका कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था. स्टेज पर उन्हें देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई थी. शूट के दौरान जैसे ही एक्शन हुआ, हमारे बीच अपने आप भाई-बहन जैसी केमिस्ट्री बन गई. शूट के अंत तक सब बहुत अच्छा हो गया.

इशिका ने आगे बताया कि उन्होंने दिलजीत के साथ काम करने का सपना देखा था. वो बोलीं- मैंने उन्हें बताया कि 2024 में मुंबई में मैंने उनका कॉन्सर्ट देखा था, लेकिन मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाई थी. तब मैंने अपने दोस्त से कहा था कि मैं इनके साथ काम करूंगी, इनके बगल में खड़ी होकर. कुछ ही हफ्तों में मुझे इस किरदार का ऑडिशन मिला और मुझे लगा ये रोल मेरे लिए ही है. सब कुछ ऐसा लगा जैसे किस्मत में लिखा हो. जब मैंने दिलजीत सर को बताया कि मैंने ये सब मैनिफेस्ट किया था, तो वो भी बहुत खुश हुए. वो पल मेरे लिए बहुत खास था.

