'थक गया हूं', बोमन ईरानी की क्रिप्टिक पोस्ट से परेशान हुए फैंस, क्या है माजरा?

फैंस बेसब्री से बोमन ईरानी की नी फिल्म 'द राजा साब' का इंतजार कर रहे हैं. इसमें पैन इंडिया स्टार प्रभास लीड रोल में हैं. लेकिन इसी बीच बोमन ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर सबको चिंता में डाल दिया है.

बोमन ईरानी की क्रिप्टिक पोस्ट से परेशान हुए फैंस (Photo: Instagram/@boman_irani)
शोबिज की इस तेज-रफ्तार दुनिया में सेलेब्रिटीज हमेशा हर पल दौड़भाग में लगे रहते हैं. उन्हें सांस लेने और सोचने की फुर्सत भी नहीं मिलती. ऐसे में की की जिंदगी बोझिल हो जाती है. अक्सर लोग बस 'स्नूज' बटन दबाकर सो जाना चाहते हैं. शायद कुछ ऐसा ही दिग्गज एक्टर बोमन ईरानी कर रहे हैं.

थक गए हैं बोमन?

फैंस बेसब्री से बोमन ईरानी की नी फिल्म 'द राजा साब' का इंतजार कर रहे हैं. इसमें पैन इंडिया स्टार प्रभास लीड रोल में हैं. लेकिन इसी बीच बोमन ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर सबको चिंता में डाल दिया है. पोस्ट में थकान और कुछ समय के लिए दूर जाने की बात कही गई है. दूसरी तरफ फिल्म की टीम ने 2 दिसंबर को बोमन के जन्मदिन पर उनका किरदार रिवील करके फैंस को सरप्राइज दिया था. जिससे इस आने वाली हॉरर-कॉमेडी को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई थी.

सोशल मीडिया पर बोमन ने खुलकर मानसिक थकान की बात कही. उन्होंने लिखा, 'कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ डेजा वू जैसा हो गया है? वही पुरानी कहानियां, ढेर सारा ड्रामा. सच कहूं तो मुझे लगता है मैं अपनी लिमिट पर पहुंच गया हूं. मैं थक गया हूं. शायद अब थोड़ा सा दूर हो जाने का वक्त है. बिना किसी हंगामे, बिना ड्रामे के. मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ी सांस चाहिए. बस यूं ही ख्याल आया... इसके बारे में ज्यादा मत सोचना.'

बोमन ईरानी की इंस्टा स्टोरी (Photo: Instagram/Screengrab)

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है. इसने फैंस को परेशान कर दिया है. यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि कहीं बोमन इंडस्ट्री से दूर तो नहीं जा रहे. हालांकि एक्टर ने इस क्रिप्टिक पोस्ट को शेयर करने के कुछ देर में इसे डिलीट भी कर दिया. यहां से इंटरनेट पर मचनी शुरू हुई.

फिल्म 'द राजा साब' की बात करें तो मेकर्स ने 2 दिसंबर को बोमन के जन्मदिन पर फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया था. इसके साथ उन्हें सम्मान दिया गया. इस पोस्टर में पहली बार उनका किरदार नजर आया. पांच भाषाओं में 9 जनवरी को रिलीज होने वाली इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में बोमन एक साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभा रहे हैं. टीजर में वे प्रभास को हिप्नोटाइज करते भी नजर आए थे.

