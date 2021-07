म्यूजिक वीडियो में न्यूड होकर नाचे हॉलीवुड सिंगर, इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल

अमेरिकन सिंगर Lil Nas X के नए म्यूजिक वीडियो ने धमाल मचा दिया है. 22 साल के रैपर ने अपना नया गाना रिलीज किया है, जिसका नाम इंडस्ट्री बेबी है. जैसा कि Lil Nas X से उम्मीद की जाती है, उनकी म्यूजिक वीडियो काफी अलग और यादगार हैं. इंडस्ट्री बेबी गाने को Lil Nas X ने जैक हार्लो संग गाया है और इसे प्रोड्यूस कान्ये वेस्ट ने किया है.

वीडियो में न्यूड हुए Lil Nas X

इंडस्ट्री बेबी के म्यूजिक वीडियो में यूं तो कई बढ़िया मोमेंट थे, लेकिन एक जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं, वह है उनका पूरी तरह न्यूड दिखना. जी हां, गाने के एक हिस्से में Lil Nas X जेल में शावर ले रहे हैं और उस समय वह पूरी तरह न्यूड हैं. उनके साथ उनके जेल के सभी साथियों को भी न्यूड दिखाया गया है. हालांकि सभी पर पिक्सेलेशन का इस्तेमाल भी किया गया है.

Lil Nas X के इस गाने के रैपर निकी मिनाज और पॉप सिंगर जस्टिन बीबर के नाम का जिक्र भी किया गया है. गाने के लिरिक्स कुछ इस तरह हैं - "Need a plaque on evеry song/Need me like one with Nicki now/Tell a rap n---a I don't see ya/I'm a pop n---a like Bieber/I don't f--k bitches, I'm queer." यह गाना फैंस सहित हॉलीवुड सेलेब्स को पसंद आ रहा है. सिंगर Megan Thee Stallion ने Lil Nas X के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट किया, 'मुझे पसंद आया.'

खुद को लिखा मैसेज

इस गाने के प्रेस रिलीज में Lil Nas X ने अपने 20 साल के रूप को डेडिकेशन भी दिया है. यह वो समय था जब वह अपने गाने ओल्ड टाउन रोड को अपार सफलता पाते देख आगे बढ़ रहे थे. मैसेज में लिखा गया है, 'मुझे पता है तुम्हारी सेक्सुअलिटी तुम्हारे दोस्तों के बीच तुम्हें अलग महसूस करवाती है. मुझे पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिट गाना देने से लेकर अपने अपार्टमेंट में फंसा रहना तुम्हारे ऊपर कितना भारी होता है. और मुझे यह भी पता है कि अगर तुमने 'वन हिट वंडर' जैसी बात दोबारा सुनी तो तुम फट जाओगे. लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ते रहो.'