'लोग फेलियर से खुश होते हैं' बेटे अहान के करियर को लेकर बोले सुनील शेट्टी

अनन्या पांडे के कजिन अहान पांडे ने 2025 में डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. उनके नाम से मिलते-जुलते नाम वाले अहान शेट्टी को अपनी डेब्यू फिल्म 'तड़प' में मुश्किल शुरुआत मिली. अब वे अपने पिता की कल्ट क्लासिक वॉर ड्रामा 'बॉर्डर' के सीक्वल के साथ कमबैक कर रहे हैं. इस शुक्रवार, 23 जनवरी को रिलीज हो रही 'बॉर्डर 2' की तैयारी के बीच अहान ने एक बातचीत में अहान पांडे से की जा रही तुलनाओं पर खुलकर बात की है.
बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अहान शेट्टी ने कहा, 'आजकल लोग सिर्फ 2-3 सेकंड के क्लिप देखकर रिएक्ट कर देते हैं. मेरी जनरेशन में यही हो रहा है. हमें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है. मुझे पता है कि अहान पांडे और मेरे बीच तुलनाएं हो रही हैं. मैं उस लड़के को जानता हूं. मुझे पता है कि उसने अपनी फिल्म के लिए कितनी मेहनत की है और तैयारी के लिए क्या-क्या किया है. हमारे बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. हम सबका अपना-अपना करियर हैं. हमारे बीच बहुत प्यार और सम्मान है, और यही बात सामने आनी चाहिए. हम सब एक ही इंडस्ट्री के हैं. सोशल मीडिया ने बीच में एक खाई पैदा कर दी है. इसी वजह से एक-दूसरे के लिए इतना सपोर्ट नहीं दिखता.'
सुनील शेट्टी ने भी कही बड़ी बात
इसी इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने भी फिल्म इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि असफलता को कितनी कठोरता से देखा जाता है. बेटे अहान की डेब्यू फिल्म के फ्लॉप होने पर बात करते हुए सुनील ने कहा, 'हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, और मैं यहां सफलता की बात नहीं कर रहा. मुझे इंडस्ट्री में असफलता से डर लगता है, सफलता से नहीं. बाकी फील्ड्स में जब आप गिरते हैं तो उठकर फिर चलना शुरू कर देते हैं. यहां जब आप गिरते हैं तो पूरी दुनिया आपको देखती है और आपको ऐसा महसूस करवाती है कि आप कुछ भी नहीं हैं.' उन्होंने एक आम गलतफहमी पर भी बात की. एक्टर ने कहा, 'लोग सोचते हैं कि हिंदी फिल्म के एक्टर अनपढ़ होते हैं. उन्हें कुछ पता नहीं. हम बहुत कुछ जानते हैं और हम स्मार्ट हैं. आज के समय में कभी-कभी असफलता को सफलता से ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है. ये एक सच्चाई है.'
'तड़प' के बाद की चुनौतियों और नेपोटिज्म की बहस पर विचार करते हुए अहान ने कहा, '2021 में तड़प रिलीज होने के बाद से ये एक लंबी यात्रा रही है. ये आसान बिल्कुल नहीं रहा. मतलब नेपोटिज्म की बहस बहुत आती है. मैंने हमेशा इसे स्वीकार किया है. मेरे पिता एक्टर हैं, और मैं एक्टर बनना चाहता था. मुझे लगता है कि जो करना है उस पर फोकस रखना जरूरी है और आसपास की आवाजों को ज्यादा असर नहीं करने देना चाहिए. मैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को 200 प्रतिशत देने पर फोकस करता हूं.'
इसी बातचीत में सुनील ने वरुण धवन का भी सपोर्ट किया. वरुण, 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' के लॉन्च के बाद से ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं. सुनील ने कहा, 'क्या किसी ने फिल्म देखी है? किसी ने फिल्म नहीं देखी. हमने फिल्म की सिर्फ झलक देखी हैं. वरुण धवन फिल्म में कमाल कर देंगे, वो शानदार हैं. वरुण खुद को नहीं निभा रहे, वो एक बढ़िया ऑफिसर का रोल कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है. तो मुझे लगता है कि हमें कुछ सोच-समझकर बोलना चाहिए इससे पहले कि हम किसी को ट्रैश करें और नीचे गिराएं. आजकल किसी को ट्रैश करना और नीचा दिखाना बहुत आसान हो गया है.'