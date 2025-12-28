ड्रग्स केस में फंसे एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के भाई, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बनाई टीम

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के भाई अमन प्रीत सिंह जो तेलुगू और हिंदी फिल्म इंडस्ट्र्री में काम करते हैं. उन्हें हैदराबाद पुलिस ने शहर के मसाब टैंक इलाके में हाई-प्रोफाइल ड्रग्स केस में आरोपी बनाया है. अमन फिलहाल फरार हैं, और उन्हें ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार यह मामला 19 दिसंबर को मसाब टैंक इलाके में चाचा नेहरू पार्क के पास किए गए एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान कोकीन और MDMA की जब्ती से जुड़ा है. नशीले पदार्थों को रखने, ट्रांसपोर्ट करने और बेचने के आरोप में दो आरोपियों को मलकापेट के रियल एस्टेट ब्रोकर नितिन सिंघानिया (35) और ट्रूप बाजार के बिजनेसमैन श्रानिक सिंघवी (36) को गिरफ्तार किया गया था.

नाइजीरियाई सप्लायर का नाम जुड़ा

ड्रग्स डिलीवरी की योजना के बारे में खास जानकारी के आधार पर पुलिस ने पार्क के पार्किंग एरिया के पास एक ग्रे रंग की कार को रोका. तलाशी के दौरान अधिकारियों ने गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर छिपाई गई 43.7 ग्राम कोकीन और 11.5 ग्राम MDMA बरामद की. जब्त किए गए पदार्थों की मौके पर ही क्लूज टीम ने पुष्टि की.

Advertisement

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वो एक नाइजीरियाई सप्लायर से कोकीन और MDMA ले रहे थे. जिसका कॉन्टैक्ट एक नकली नाम से सेव था. बताया जाता है कि ड्रग्स अफ्रीकी कोरियर के जरिए हैदराबाद में डिलीवर की जा रही थी और कंज्यूमर के एक सीमित ग्रुप को बेची जा रही थी.

24 दिसंबर को पुलिस ने इस मामले में दो अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया. आगे की पूछताछ से चार कथित ड्रग्स कंज्यूमर का खुलासा हुआ, जिसमें अमन प्रीत सिंह भी शामिल है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अमन प्रीत सिंह का नाम पहले भी साइबराबाद पुलिस द्वारा दर्ज पिछले ड्रग्स मामलों में आरोपी के तौर पर शामिल था, जिसमें नरसिंगी पुलिस स्टेशन का एक मामला भी शामिल है.

गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई

डीसीपी वेस्ट जोन च. श्रीनिवास ने कहा, 'पूछताछ के दौरान हुए खुलासों के आधार पर अमन प्रीत सिंह की पहचान इस मामले में कंज्यूमर में से एक के रूप में हुई है. वह फिलहाल फरार है और उसे ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं. मुख्य सप्लायर और ड्रग नेटवर्क में शामिल अन्य बिचौलियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है.'

---- समाप्त ----