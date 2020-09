न्यूजीलैंड में रिलीज हुई सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा, मिला ऐसा रिस्पॉन्स

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही फैंस काफी दुखी हैं. वे एक्टर को भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं. कुछ समय पहले ही सुशांत की आखरी फिल्म दिल बेचारा OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की गई थी. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना और इस फिल्म को दर्शकों ने पसंद भी किया. खासतौर से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की फिल्म को लेकर काफी इमोशनल नजर आए. अब इस फिल्म की स्क्रीनिंग न्यूजीलैंड और फिजी जैसे देशों में की गई. और वहां के दर्शकों द्वारा भी फिल्म को बढ़िया रिस्पॉन्स मिला.

ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने इस बात की जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया. तरण ने आंकड़े शेयर करने के साथ लिखा- डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को न्यूजीलैंड और फिजी जैसे देशों में रिलीज किया गया. इस फिल्म के साथ क्रिस्टोफर नोलेन की फिल्म टीनेट भी रिली की गई थी. इसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म को दर्शकों द्वारा सराहा गया. फिल्म बड़ी लिमिटेड स्क्रीन्स पर भी रिलीज की गई थी. फिल्म ने न्यूजीलैंड में 2.37 करोड़ की कमाई की जबकी फिल्म ने फिजी में 1.18 करोड़ कमाए.

