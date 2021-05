Cyclone Tauktae से खौफ में लोग, अमिताभ बच्चन ने सलामती के लिए मांगी दुआ

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना काल में लोगों की खूब मदद कर रहे हैं. एक्टर अपनी ओर से फाइनेंशियल हेल्प तो कर ही रहे हैं साथ ही वे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरुक करने में भी लगे हुए हैं. एक्टर अपने मन की हर बात फैंस संग शेयर करते हैं. हाल ही में कोरोना आपदा के बीच देशवासियों के लिए एक और बुरी खबर है. ताऊते तूफान देश के कुछ समुद्री इलाकों से टकराने जा रहा है. इसे लेकर देश के कई राज्यों में रेड एलर्ट जारी कर दिया गया है. यहां तक कि कई राज्य तो ऐसे भी हैं जहां पर इसका प्रकोप शुरू भी हो गया है और भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं. ऐसे में अमिताभ बच्चन ने भी सभी से सुरक्षित रहने की अपील की है.

एक्टर ने रविवार के दिन ट्विटर पर इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि- #CycloneTauktae का प्रभाव शुरू हो चुका है. मुंबई में बारिश हो रही. कृपया आप लोग भी सुरक्षित रहें. सभी के लिए दुआएं. बता दें कि सरकार ताऊते तूफान को लेकर चौकन्ना है और इससे पार पाने के लिए पूरी तरह से तैयारी भी कर रही है. गुजरात, महाराष्ट्र समेत साउथ के सभी राज्यों को सचेत कर दिया गया है. किसी भी वक्त ताऊते तूफान दस्तक दे सकता है. इस दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की आशंका जताई जा रही है. गोवा के कुछ इलाकों में तो इसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है. तेज हवाओं के साथ मुसलाधार बारिश हो रही है.

T 3905 - The effects of the #CycloneTauktae have begun .. rains in Mumbai .. please be safe and protected .. prayers as ever 🙏