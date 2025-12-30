scorecardresearch
 
धर्मेंद्र की शर्ट पहनकर इक्कीस की स्क्रीनिंग में पहुंचे बॉबी, बाकी रह गईं यादें

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था, उनकी अंतिम फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है. फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग 29 दिसंबर को बॉबी देओल और सनी देओल ने आयोजित की, जिसमें इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए.

इमोशनल हुए बॉबी देओल (PHOTO: Screengrab/Yogen Shah)

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का पिछले महीने 24 नवंबर को निधन हो गया था. उनकी मौत ने हर सिनेमा लवर के दिल में खालीपन छोड़ दिया है. अब उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी को रिलीज होने वाली है. फिल्म के थिएटर रिलीज से पहले बॉबी देओल और सनी देओल ने सोमवार 29 दिसंबर को स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की. इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लोग वेटरन स्टार को श्रद्धांजलि देने और फिल्म देखने आए. धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी ने स्क्रीनिंग में पहुंचकर पापा को इमोशनल ट्रिब्यूट दिया. फिल्म की स्क्रीनिंग पर बॉबी पापा धर्मेंद्र की शर्ट में दिखे. 

धर्मेंद्र की शर्ट में बॉबी
'इक्कीस' की स्क्रीनिंग पर बॉबी पत्तों और प्लांट्स प्रिंट वाली खूबसूरत सफेद शर्ट पहने दिखे. स्क्रीनिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. बॉबी को देखते ही फैंस ने स्पॉट कर लिया कि ये वही शर्ट है, जो धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया वीडियो में पहनी थी. पापा धर्मेंद्र के लिए बॉबी का ये टचिंग ट्रिब्यूट फैन्स को इमोशनल कर गया. चाहने वालों ने बॉबी पर प्यार और तारीफ की बौछार कर दी.

एक फैन ने लिखा कि बॉबी ने अब तक पिता की अमानत संभाल कर रखी है. अन्य ने लिखा कि परफेक्ट बेटा. कई फैन्स ने कहा कि बॉबी अच्छे एक्टर ही नहीं, अच्छे बेटे भी हैं. कई लोगों ने हार्ट इमोजी बनाकर उन पर प्यार लुटाया. कुछ ने कहा कि धर्मेंद्र जैसा कोई नहीं होगा. वैसे ये पहला मौका नहीं है, जब बॉबी धर्मेंद्र की शर्ट में दिखे. इससे पहले भी वो पापा के कपड़ों में स्पॉट हो चुके हैं. 

क्या है फिल्म की कहानी 
श्रीराम राघवन की बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा 'इक्कीस' सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतारपाल की जिंदगी पर बेस्ड है, जो 1971 इंडिया-पाक वॉर के बसंतर बैटल पर फोकस करती है. फिल्म का टाइटल उसी उम्र को दिखाता है जब वो शहीद हुए. फिल्म में अगस्त्य नंदा अरुण खेतारपाल बने हैं, सिमर भाटिया किरण का रोल कर रही हैं.

ये लेट धर्मेंद्र की पोस्टह्यूमस फिल्म है. धर्मेंद्र, अरुण के पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर एमएल खेतारपाल के किरदार में हैं. फिल्म में जयदीप अहलावत, श्री बिश्नोई, सुहासिनी मुलाय, सिकंदर खेर, राहुल देव और विवान शाह अहम रोल में हैं. 

