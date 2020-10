बिहार में फ्री वैक्सीन बांटेंगी सरकार, अनुराग कश्यप ने कसा तंज- वादा तेरा वादा...

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप अक्सर अपनी फिल्मों के साथ ही अपने पॉलिटिकल स्टैंड के चलते भी सुर्खियों में रहते हैं. उन पर कुछ समय पहले पायल घोष ने शोषण का आरोप लगाया था जिसके बाद कई एक्ट्रेसेस ने अनुराग कश्यप को सपोर्ट किया था. फिलहाल उन्होंने एक सॉन्ग शेयर किया है जिसे बिहार इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है.

दरअसल यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी मैनिफेस्टो लॉन्च पर कहा कि जैसे ही कोरोना वायरस वैक्सीन मास स्केल पर बनाने के लिए उपलब्ध होगी, बिहार में हर एक इंसान को फ्री वैक्सीन मिलेगी. हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये सबसे पहला वादा है.

राजेश खन्ना का सॉन्ग शेयर कर अनुराग ने कही ये बात

डायरेक्टर ओनिर ने इस ट्वीट को रिट्वीट किया और लिखा ये दुखद है कि फ्री वैक्सीन को वोट के बदले ऑफर किया जा रहा है. क्या इसका मतलब है कि देश के बाकी हिस्सों को फ्री वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक वे बीजेपी को वोट ना कर लें? राजनीति का स्तर गिरता ही जा रहा है. इसके अलावा अनुराग कश्यप ने राजेश खन्ना का लोकप्रिय सॉन्ग 'वादा तेरा वादा' शेयर किया और तंज कसते हुए लिखा कि ये गाना भी वैक्सीन जैसा ही है.

