इंडियन सिनेमा की सबसे यादगार युद्ध फिल्मों में शुमार 'बॉर्डर' का सीक्वल 'बॉर्डर 2' इन दिनों चर्चा में है. फिल्म के पहले पार्ट का सुपरहिट गाना 'संदेशे आते हैं' जावेद अख्तर ने लिखे थे. लेकिन जब उनसे बॉर्डर 2 के लिए गाना लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया था. अब इस पर फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार का रिएक्शन आया है.

दरअसल जावेद अख्तर का मानना है कि पुराने गानों को दोबारा इस्तेमाल करना रचनात्मकता की कमी को दर्शाता है. उनके इस तीखे बयान के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने अपनी सफाई पेश की है, जिससे बॉलीवुड में ओरिजिनिटी और रीमेक को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.

क्या कहा भूषण कुमार ने?

जावेद अख्तर के बयान के बाद प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने फिल्म के म्यूजिक का बचाव किया है. उन्होंने फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में कहा कि 'बॉर्डर 2' की कल्पना तीन चीजों के बिना असंभव थी. पहला फिल्म का टाइटल, दूसरा सनी देओल और तीसरा आइकोनिक गाना 'संदेशे आते हैं'. भूषण कुमार के मुताबिक, यह गाना फिल्म की आत्मा है और फैंस की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए उन्होंने इसे दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केवल पुरानी यादों को भुनाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि यह फिल्म की जरूरत है.

भूषण कुमार ने यह भी जानकारी दी कि 'संदेशे आते हैं' का इस्तेमाल हुबहू पुराने रूप में नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि इस बार फिल्म की कहानी 1971 के युद्ध के अलग-अलग पहलुओं और अन्य सैनिकों के बलिदान पर आधारित है. इसी वजह से गाने के बोलों में बदलाव किया गया है ताकि वे वर्तमान कहानी और किरदारों की स्थिति से मेल खा सकें.

क्या कहा था जावेद अख्तर ने?

इंडिया टुडे से बातचीत में जावेद अख्तर ने खुलासा किया कि उन्हें फिल्म के मेकर्स ने गानों के लिए अप्रोच किया था, मगर उन्होंने खुद सामने से इनकार किया. उनका कहना है, 'उन्होंने मुझसे फिल्म के लिए गाना लिखने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया. सच में लगता है कि ये एक तरह की रचनात्मक दिवालियापन है. आपके पास एक पुराना गाना है, जो पहले बहुत हिट हुआ था, और अब तुम उसमें थोड़ा-सा कुछ जोड़कर, उसे दोबारा निकालना चाहते हो? या तो नए गाने बनाओ, या फिर मान लो कि अब तुम वैसा ही स्तर का काम नहीं कर पाते.'

कब रिलीज होगी फिल्म बॉर्डर 2?

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी 'बॉर्डर 2' में इस बार सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारे नजर आएंगे. यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

