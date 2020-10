अमेजन पर आएगी भूमि पेडनेकर की दुर्गावती, 11 दिसंबर को होगा प्रीमियर

What’s behind that door? You will know soon, Durgavati releasing worldwide,11th December 2020 on @primevideoin . #DurgavatiOnPrime #WorldPremierOnPrime #durgavati @akshaykumar @ashokdirector @arshad_warsi #BhushanKumar @ivikramix @senguptajisshu @mahieg @karankapadiaofficial @tseries.official @abundantiaent @shikhaarif.sharma @babita.ashiwal

A post shared by Bhumi 🌻 (@bhumipednekar) on Oct 8, 2020 at 9:55pm PDT