Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 8: बॉक्स ऑफिस पर कायम है Kartik Aaryan का जलवा, 8 दिन में कमाये इतने करोड़

Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 8: बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2) की नॉन स्टॉप कमाई जारी है. कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा पैसे कमा डाले हैं. ओपनिंग डे पर जबरदस्त कलेक्शन करने के बाद फिल्म ने दूसरे फ्राइडे भी रिकॉर्ड कमाई की है.

दूसरे वीकेंड पर फिल्म की कमाई

कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म ने पहले वीकेंड कुल 92.05 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही. पहले हफ्ते ही धुआंदार कमाई करने के बाद दूसरे हफ्ते भी फिल्म अच्छा कलेक्शन करने में कामयाब रही है. इस फ्राइडे भूल भुलैया 2 का कलेक्शन 6.52 करोड़ रुपये रहा. इस तरह से फिल्म ने अब तक 98.57 करोड़ कमा लिये हैं.

#KartikAaryan #KiaraAdvani #Tabu family entertainer remains unstoppable as it enters week 2.



On Day 8, this #AneesBazmee directorial, produced by #BhushanKumar and #MuradKhetani earned ₹6.52 Cr.



Week 1 - ₹ 92.05 CR.

Second Friday (Day 8) - ₹ 6.52 CR.



TOTAL - ₹ 98.57 CR. pic.twitter.com/8GxOiLxlkr