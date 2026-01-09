scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भाभी जी घर पर हैं…' का पहला पोस्टर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म

'भाभीजी घर पर हैं – फन ऑन द रन' 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म से पॉपुलर एक्टर्स, जिनमें शुभांगी अत्रे, आसिफ शेख, रोहिताश्व गौड़ और विदिशा श्रीवास्तव शामिल हैं, अहम किरदारों में वापसी करेंगे.

Advertisement
X
'भाभीजी घर पर हैं का पोस्टर (Photo: X/zeestudiosofficial)
'भाभीजी घर पर हैं का पोस्टर (Photo: X/zeestudiosofficial)

बेहद ही कम ऐसे सीरियल हैं, जिन्हें बाद फिल्मों में तब्दील किया जाता है. अब एक दशक से ज्यादा समय तक टेलीविजन पर ऑडियंस का मनोरंजन करने के बाद फेमस शो 'भाभीजी घर पर हैं' अब बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाला है. इस फिल्म का नाम 'भाभीजी घर पर हैं – फन ऑन द रन' है. फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें रिलीज की तारीख भी तय हो गई है.

टीवी पर आने वाले सीरियल 'भाभी जी घर पर हैं' में एक्टर आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे, रोहताश गौर जैसे एक्टर्स नजर आते थे. ये सभी इस फिल्म का हिस्सा हैं. इसके अलावा जिन एक्टर्स की एंट्री हुई है, उनमें रवि किशन, मुकेश तिवारी जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हुए है. फिल्म के पोस्टर में सभी एक्टर्स नजर आ रहे हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?
पोस्टर शेयर करने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म 'भाभी जी घर पर हैं' की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है. ये फिल्म अगले महीने वैंलटाइन डे से पहले हफ्ते रिलीज में रिलीज होगी. इस फिल्म की रिलीज डेट 6 फरवरी है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee Studios (@zeestudiosofficial)

सम्बंधित ख़बरें

Honey moon Se Hatya
‘हनीमून से हत्या’, इस दिन नीले ड्रम का खुलेगा राज, सामने आया फर्स्ट पोस्टर
haq on netflix
OTT Release This Week: हक से स्ट्रेंजर थिंग्स 5 तक, इस हफ्ते ओटीटी पर आ रहीं ये फिल्में और शोज
john abrahm in tehran movie
एक्शन-सस्पेंस से भरी है जॉन अब्राहम की 'तेहरान', स्क्रीन से नजर हटाना होगा मुश्किल
Micro Drama is the new content revolution- Know everything about it
एक रील में पूरी पिक्चर... कंटेंट की दुनिया का नया कल्चर है 'माइक्रो ड्रामा'!
Babil's mother revealed that comparisons to Irrfan have nearly caused him depression. (Photos: India Today, Getty)
अच्छे बर्ताव के लिए ट्रोल होते हैं बाबिल खान, नहीं पड़ता फर्क, बोले- बाबा का नाम...

पोस्टर रिलीज के साथ मेकर्स ने कैप्शन लिखा है, 'गली गली में होगा शोर, क्योंकि भाभी जी की सवारी निकल पड़ी है थिएटर की ओर...'. बता दें कि ये शो पड़ोसी कपल्स- मिश्रा और तिवारी परिवार के इर्द-गिर्द घूमता है.

Advertisement

शो को हुए एक दशक पूरे
1990 के दशक के हिंदी सिटकॉम 'श्रीमान श्रीमती' से प्रेरित 'भाभीजी घर पर हैं' शो पहली बार 2 मार्च, 2015 को &TV पर प्रीमियर हुआ था, और यह ZEE5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है. जनवरी में, 'भाभीजी घर पर हैं' ने 2,500 एपिसोड पूरे करके एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया. कास्ट और क्रू ने सेट पर एक शानदार केक-कटिंग सेलिब्रेशन के साथ इस मौके को मनाया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement