'भाभी जी घर पर हैं…' का पहला पोस्टर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म

बेहद ही कम ऐसे सीरियल हैं, जिन्हें बाद फिल्मों में तब्दील किया जाता है. अब एक दशक से ज्यादा समय तक टेलीविजन पर ऑडियंस का मनोरंजन करने के बाद फेमस शो 'भाभीजी घर पर हैं' अब बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाला है. इस फिल्म का नाम 'भाभीजी घर पर हैं – फन ऑन द रन' है. फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें रिलीज की तारीख भी तय हो गई है.

टीवी पर आने वाले सीरियल 'भाभी जी घर पर हैं' में एक्टर आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे, रोहताश गौर जैसे एक्टर्स नजर आते थे. ये सभी इस फिल्म का हिस्सा हैं. इसके अलावा जिन एक्टर्स की एंट्री हुई है, उनमें रवि किशन, मुकेश तिवारी जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हुए है. फिल्म के पोस्टर में सभी एक्टर्स नजर आ रहे हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

पोस्टर शेयर करने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म 'भाभी जी घर पर हैं' की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है. ये फिल्म अगले महीने वैंलटाइन डे से पहले हफ्ते रिलीज में रिलीज होगी. इस फिल्म की रिलीज डेट 6 फरवरी है.

पोस्टर रिलीज के साथ मेकर्स ने कैप्शन लिखा है, 'गली गली में होगा शोर, क्योंकि भाभी जी की सवारी निकल पड़ी है थिएटर की ओर...'. बता दें कि ये शो पड़ोसी कपल्स- मिश्रा और तिवारी परिवार के इर्द-गिर्द घूमता है.

शो को हुए एक दशक पूरे

1990 के दशक के हिंदी सिटकॉम 'श्रीमान श्रीमती' से प्रेरित 'भाभीजी घर पर हैं' शो पहली बार 2 मार्च, 2015 को &TV पर प्रीमियर हुआ था, और यह ZEE5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है. जनवरी में, 'भाभीजी घर पर हैं' ने 2,500 एपिसोड पूरे करके एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया. कास्ट और क्रू ने सेट पर एक शानदार केक-कटिंग सेलिब्रेशन के साथ इस मौके को मनाया था.

