Shah Rukh Khan को निशाना बनाया गया, CM Mamta Banerjee का बयान, लोग बोले 'अब याद आया'

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के लिए पिछले कुछ महीने बेहद मुश्क‍िल थे. शाहरुख के बेटे आर्यन खान, मुंबई ड्रग्स क्रूज केस को लेकर जेल में बंद थे. बड्रग्स केस में बेटे का नाम आने के कारण शाहरुख की पब्ल‍िक इमेज पर भी काफी असर पड़ा था. हालांकि फैंस ने उन्हें खुलकर सपोर्ट भी किया. इस मामले में नेताओं ने भी रोटी सेंकी. बॉलीवुड के इस हाई प्रोफाइल केस पर राजनीत‍िक पार्ट‍ियों ने एक-दूसरे पर तोहमतें भी लगाई.

अब पश्च‍िम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाहरुख खान के प्रति हमदर्दी जताई है. ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शाहरुख खान को श‍िकार बनाया गया है.

दो दिनों के मुंबई दौरे पर बुधवार को सीएम ममता बनर्जी ने सिविल सोसायटी मेंबर्स के सामने एक्टर शाहरुख खान के सपोर्ट में बयान दिया. यहां उन्होंने नेताओं, सोशल एक्ट‍िव‍िस्ट्स, पूर्व हाई कोर्ट जजेज, सेल‍िब्रिटीज और लाखों लोगों की मौजूदगी में यह स्टेटमेंट दिया. उन्होंने रूल‍िंग पार्टी भाजपा को क्रूर पार्टी करार दिया. सीएम ने लोगों से एकजुट होने की अपील की और उनसे सलाह और सही मार्गदर्शन मांगी.

ममता बनर्जी ने कहा 'महेश जी आपको भी निशाना बनाया गया था, शाहरुख खान को भी. अगर हमें जीतना है, तो हमें लड़ना होगा, मुंह खोलना होगा. आप हमारा मार्गदर्शन करें और एक पॉल‍िट‍िकल पार्टी की तरह हमें सलाह दें.' ममता बनर्जी के बयान के बाद डायरेक्टर महेश भट्ट ने ममता बनर्जी को 'उम्मीद की किरण' बताया.

सीएम पर लोगों ने साधा निशाना

सीएम ममता बनर्जी का शाहरुख को सपोर्ट करना पॉज‍िट‍िव बात तो है, लेक‍िन शायद उन्होंने बहुत देर कर दी. यही वजह है क‍ि लोगों ने ममता बनर्जी के इस बयान पर उन्हें ट्रोल कर दिया है. एक यूजर ने लिखा 'अब याद आया मैडम को, वाह.' दूसरे ने लिखा 'क्या वे अब शाहरुख का इस्तेमाल कर रही हैं?' एक और ने लिखा 'जब ये हुआ तक उन्होंने क्यों नहीं कहा? उन्हें ये कहने के लिए मुंबई आने का इंतजार क्यों करना पड़ा.' 'तो वे इस ग्रैंड अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही थीं.' 'थोड़ा लेट नहीं हो गया! पर क्या फर्क पड़ता है.' 'ओह उन्हें ये समझने में इतना समय लग गया.'

ममता बनर्जी और शाहरुख खान के बीच अच्छी बॉन्ड‍िंग है. शाहरुख, ममता को सपोर्ट करने में हमेशा आगे रहते हैं. दोनों एक दूसरे के जन्मद‍िन पर बधाई देना कभी नहीं भूलते हैं. पर ये हैरानी की बात है, कि जब शाहरुख खान मुश्क‍िल दौर से गुजर रहे थे, तब ममता बनर्जी ने अपना मुंह बंद रखा.