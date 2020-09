बाबरी विध्वंस केस: आडवाणी को डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने दी बधाई- 'देश की आत्मा पर एक खूनी रेखा खींचने के आरोप से बरी हुए'

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपी बरी हो गए हैं.

सोशल मीडिया पर बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को लेकर आए फैसले पर लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं. फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा- बधाई को मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी. अब आप इस देश की आत्मा पर एक खूनी रेखा खींचने के आरोप से बरी हो गए हैं. भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे.

Congratulations Mr Lal Krishna Advani you are now acquitted of the charges of single handedly drawing a bloody line across the soul of this country. May God give you a very long life.