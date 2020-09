हाथरस गैंगरेप: पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार किए जाने पर भड़के जावेद अख्तर, वो सोचते हैं बच जाएंगे

उत्तर प्रदेश के हाथरस की दलित बिटिया के साथ हुई दरिंदगी को लेकर देशभर में आक्रोश देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हर जगह लोग इस घटना को लेकर विरोध कर रहे हैं और इसी बीच दिग्गज राइटर जावेद अख्तर ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.

जावेद ने लिखा, "उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिना परिवार की इजाजत और उनकी मौजूदगी के रात में ढाई बजे हाथरस रेप पीड़िता की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया. ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है. किस चीज से उन्हें इतना कॉन्फिडेंस मिला कि वो इतने आत्मविश्वास के साथ इस काम को करने के बाद भी बच जाएंगे. किसने उन्हें इसके लिए आश्वासन दिया?"

इस घटना पर बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "ये सब रुकना चाहिए. घटियापन से भी परे." अक्षय कुमार ने ट्विटर पर लिखा, "इतनी निर्दयता हाथरस गैंगरेप में देखकर बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आ रही है. ये सब कब रुकेगा? हमारा कानून और उनका पालन इतना सख्त होना चाहिए कि गुनाह करने वाले सजा के बारे में सोचकर ही कांपने लगें. दोषियों को फांसी दो. अपनी बहनों और बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए आवाज उठाओ. हम इतना तो कर ही सकते हैं."

स्वरा भास्कर ने लिखा, "हाथरस के घिनौने, दिल को दहला देने वाले सामूहिक बलात्कार की पीड़िता.. एक और निर्भया ने आज सुबह दम तोड़ दिया.. हमारी हैवानियत का कोई अंत नहीं है. हम एक बीमार अमानवीय समाज बन चुके हैं. शर्मनाक. दुःखद." इस घटना पर रितेश देशमुख, ऋचा चड्ढा, फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर और यामी गौतम जैसे अन्य कई सितारों ने भी ट्वीट करके आक्रोश व्यक्त किया है.

बता दें कि इस घटना में उत्तर प्रदेश पुलिस का अमानवीय चेहरा सभी के सामने आ रहा है. मंगलवार की देर रात जब युवती के शव को हाथरस ले जाया गया, तो तमाम विरोध के बाद भी पुलिस ने जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया. जब पुलिस पहुंची तो आधी रात को भी बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी, इस दौरान पुलिस का भारी विरोध किया गया.

THIS MUST STOP!!!! #Hathras

Beyond disgusted. — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) September 29, 2020

The UP police cremated the body of the rape victim of Hathras at 2.,30 in the night without the permission or even the presence of the family . It leaves us with a question . What makes them confident that they will get away with this audacity . Who has given them this assurance — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) September 30, 2020

Angry & Frustrated!Such brutality in #Hathras gangrape.When will this stop?Our laws & their enforcement must be so strict that the mere thought of punishment makes rapists shudder with fear!Hang the culprits.Raise ur voice to safeguard daughters & sisters-its the least we can do — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 29, 2020

The culprits of this brutality & horrific crime should be hanged in public. #Hathras https://t.co/KHCnLqtGOh — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 29, 2020

#JusticeForHathrasVictim 🏹 everyone deserves to live with dignity. Punish the perpetrators. — TheRichaChadha (@RichaChadha) September 29, 2020

💔 Sad sad day. How much longer can this be allowed to go on .. #Hathras — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) September 29, 2020

हाथरस के घिनौने, दिल को दहला देने वाले सामूहिक बलात्कार की पीड़िता.. एक और निर्भया ने आज सुबह दम तोड़ दिया.. हमारी हैवानियत का कोई अंत नहीं है। हम एक बीमार अमानवीय समाज बन चुके हैं।। शर्मनाक. दुःखद

😥😥😥😥 #JusticeForHathrasVictim — Swara Bhasker (@ReallySwara) September 29, 2020

परिजनों को नहीं दिया युवती का शव

युवती के परिजनों और गांव वालों ने पुलिस से शव देने की अपील की, साथ ही इंसाफ की अपील की. लेकिन पुलिस ने परिजनों की एक ना सुनी और किसी को भी युवती के शव के पास नहीं आने दिया और जबरन खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया. इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने किसी मीडियाकर्मी को भी पास नहीं आने दिया.

