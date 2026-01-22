scorecardresearch
 
तृप्ति डिमरी का 'मजनू' बना 'जलाल'! चर्चा में ओ रोमियो का खतरनाक विलेन, शॉकिंग है ट्रांसफॉर्मेशन

‘ओ रोमियो’ के ट्रेलर में अविनाश तिवारी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चर्चा में है. ‘लैला मजनू’ के मजनू से खूंखार विलेन ‘जलाल’ बने अविनाश ने फैंस को हैरान कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

चर्चा में अविनाश तिवारी का ट्रांसफॉर्मेशन (Photo: ITG)
शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. ट्रेलर में रोमांस और क्राइम ड्रामा की झलक देखने को मिलती है. इसमें अविनाश तिवारी 'जलाल' का किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा है. 

जलाल के रूप में अविनाश तिवारी ने जीता दिल

उनके दमदार लुक, नए हेयरस्टाइल और फिजिकल बदलाव की जमकर चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. यूजर्स का कहना है कि हमारा 'मजनू'... 'जलाल' बन गया है. मालूम हो कि अविनाश ने इम्तियाज अली की लैला मजनू फिल्म में मजनू का किरदार निभा कर पहचान बनाई थी. 

अविनाश को अब तक दर्शकों ने चॉकलेटी बॉय इमेज में देखा था, लेकिन अब वो ओ रोमियो में एक खूंखार विलेन का किरदार निभाने वाले हैं. कैरेक्टर का ये शिफ्ट तो फैंस को इम्प्रेस कर ही रहा है, साथ ही उनकी बॉडी और लुक्स में आए बदलावों की भी खूब चर्चा की जा रही है.  

जलाल के रूप में अविनाश तिवारी के बदले हुए अंदाज को देखकर फैंस खुद को रोक नहीं पाए. कई लोगों ने उन्हें 'कैमेलियन' यानी हर किरदार में ढल जाने वाला एक्टर कहा. एक फैन ने लिखा- आप तो सच में कैमेलियन हैं, ग्रेटेस्ट. वहीं एक और यूजर ने उनके लुक की तुलना ‘लैला मजनू’ के किरदार कैस भट्ट से करते हुए लिखा- ओह माय गॉड, कैस भट्ट को क्या हो गया. वो प्यारा से इतना खतरनाक कब बन गया. ओ रोमियो में फिर से अविनाश और तृप्ति की जोड़ी साथ दिखेगी.

फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर शेयर करते हुए अविनाश ने लिखा- हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है, पर तूने रंजिश खरीद ली मेरे यार...

इससे पहले अविनाश तिवारी को प्राइम वीडियो की फैमिली ड्रामा फिल्म ‘द मेहता बॉयज’ में देखा गया था, जो एक्टर बोमन ईरानी की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी. इस फिल्म में अविनाश ने एक वर्कहोलिक बैचलर अमय मेहता का किरदार निभाया था.

साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक ‘ओ’ रोमियो’ वैलेंटाइन वीक में 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं. विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, हुसैन, अरुणा ईरानी, हुसैन दलाल और राहुल देशपांडे अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. वहीं विक्रांत मैसी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस करते दिखाई देंगे.

---- समाप्त ----
TOPICS:

