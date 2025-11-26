scorecardresearch
 

Feedback

'अवतार 3' के लिए जबरदस्त क्रेज, रिलीज से महीने भर पहले ही बना ये रिकॉर्ड, रणवीर-कार्तिक की फिल्मों पर खतरा

अगले महीने बॉलीवुड से दो बड़ी फिल्में आने वाली हैं. रणवीर सिंह की 'धुरंधर'. और कार्तिक आर्यन की ''तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी'. मगर इन दोनों फिल्मों के लिए हॉलीवुड फिल्म 'अवतार 3' तगड़ा चैलेंज बनने वाली है. इस फिल्म के लिए जनता की एक्साइटमेंट अभी से रिकॉर्ड्स बनाने लगी है.

Advertisement
X
बॉलीवुड फिल्मों के लिए स्पीड-ब्रेकर बनने वाली है 'अवतार 3' (Photo: IMDB)
बॉलीवुड फिल्मों के लिए स्पीड-ब्रेकर बनने वाली है 'अवतार 3' (Photo: IMDB)

बॉलीवुड को अपनी आखिरी हिट मिले चार महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है. जुलाई में आई 'सैयारा' आखिरी बड़ी बॉलीवुड हिट थी. दिसंबर जल्द ही शुरू होने वाला है और इंडस्ट्री की उम्मीदें आने वाली दो फिल्मों से लगी है. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और कार्तिक आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' दिसंबर में रिलीज हो रही हैं. 'धुरंधर' एक दमदार स्पाई थ्रिलर है, जिसके लिए अभी से तगड़ा माहौल बन रहा है. जबकि कार्तिक की फिल्म का टीजर हाल ही में आया है और इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. 

मगर इन दोनों फिल्मों के रंग में भंग का डालने एक धांसू हॉलीवुड फिल्म भी आ रही है, जिसके लिए जनता में तगड़ा क्रेज नजर आ रहा है. इस हॉलीवुड का भौकाल इतना तगड़ा है कि ये सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, इंडिया के बाकी इंडस्ट्रीज की फिल्मों को भी भारी नुकसान पहुंचाने वाली है. 

'अवतार: फायर एंड ऐश' के लिए क्रेजी है इंडियन जनता 
हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में से एक जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. 'अवतार 2' ने इंडिया में जैसा धमाका किया था, उसी से तय हो गया था कि इसके सीक्वल के लिए जनता जमकर एक्साइटेड होगी. अब इस एक्साइटमेंट को एक दमदार आंकड़ा भी मिल गया है. टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माय शो पर 'अवतार: फायर एंड ऐश' को 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग 'इंटरेस्टेड' मार्क कर चुके हैं. जबकि फिल्म रिलीज होने में अभी ऑलमोस्ट एक महीना बाकी है. 

सम्बंधित ख़बरें

James Cameron directoral Avatar: Fire and Ash
पेंडोरा की खूबसूरत दुनिया में आएगा भूचाल, शानदार है 'अवतार 3' का नया ट्रेलर 
avtar trailer release
अवतार फायर एंड ऐश के ट्रेलर में क्या है खास? देखें मूवी मसाला 
Avatar Fire and Ash trailer
फिल्म 'अवतार 3' का ट्रेलर रिलीज, पेंडोरा की दुनिया में दिखा खतरनाक विलेन 
james cameron, tsutomu yamaguchi
3 दिन में 2 एटॉमिक बम धमाकों से बच निकला था ये जापानी शख्स, अब फिल्म में दिखेगी कहानी 
Love and war to clash with avatar 3
रणबीर-आल‍िया-विक्की की लवस्टोरी की होगी इस हॉलीवुड फ‍िल्म से वॉर? क्रिसमस पर डबल सेल‍िब्रेशन 
Advertisement

बुक माय शो पर रिलीज से पहले 1 मिलियन 'इंटरेस्ट' जुटाने वाली फिल्मों में KGF 2 और 'बाहुबली 2' जैसे नाम हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को लेकर जनता किस कदर क्रेजी है. 

इन इंडियन फिल्मों के लिए खतरा बनी 'अवतार 3'
'अवतार: फायर एंड ऐश' यानी 'अवतार 3' की रिलीज टाइमिंग ऐसी है कि ये कई बड़ी इंडियन फिल्मों को कमजोर कर सकती है. ये फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है. कार्तिक आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' भी इसी दिन रिलीज हो रही है. कार्तिक की फिल्म के साथ, अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र स्टारर 'इक्कीस' भी क्लैश हो रही है.

उधर साउथ में इसी दिन मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की बड़ी फिल्म 'वृषभ' भी रिलीज हो रही है. इसका इंतजार मलयालम फैन्स बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं. लेकिन चॉइस की बात करें तो जब 'अवतार 3' सामने होगी, मोहनलाल की फिल्म पर भी असर पड़ेगा ही. 

इतना ही नहीं, 'अवतार 3' की रिलीज से रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पर भी असर पड़ेगा. 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज होगी. पर ये फिल्म दो हफ्ते ही खुलकर कमाई करेगी तबतक 'अवतार 3' रिलीज हो जाएगी. क्रेज को देखते हुए माना जा सकता है कि इससे 'धुरंधर' पर असर तो अच्छा-खासा पड़ेगा. 

Advertisement

इंडिया में बहुत तगड़ा रहा है 'अवतार' का रिकॉर्ड 
पहली 'अवतार' फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इसने इंडिया में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. तब आमिर खान की 'गजनी' को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का नेट कलेक्शन किए बस एक ही साल हुआ था. कई थिएटर्स में तो 'अवतार' को साल भर ऑडियंस मिलती रही थी. 

'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' यानी 'अवतार 2' 2022 में रिलीज हुई थी. 378 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन के साथ ये इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म है. इसका कुल कलेक्शन, आमिर खान की सबसे बड़ी फिल्म 'दंगल' (387 करोड़) से बहुत कम नहीं है. जबकि सलमान खान की टॉप फिल्म 'टाइगर जिंदा है' (339 करोड़) इससे पीछे है. 2023 से पहले शाहरुख के खाते में तो 300 करोड़ वाली फिल्म ही नहीं थी. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 'अवतार 3' के लिए कितना क्रेज होगा और ये इंडियन फिल्मों को दिसंबर में कितना नुकसान पहुंचा सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement