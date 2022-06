पूर्व प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee पर बायोपिक की घोषणा, अगले साल क्रिसमस पर होगी रिलीज

इंड‍ियन सिनेमा में अब तक कई स्पोर्ट्स पर्सन, लेजेंड्स और राजनेताओं पर बायोप‍िक बन चुकी है. अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल ब‍िहारी वाजपेयी की जिंदगी पर बायोप‍िक बनने जा रही है. प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर इस बायोप‍िक की अनाउंसमेंट की है. वहीं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी पोस्टर शेयर कर फिल्म की ड‍िटेल्स दी है.

संदीप सिंह ने साझा किया पोस्टर

संदीप सिंह ने इंस्टाग्राम पर लिखा- 'अटल ब‍िहारी वाजपेयी जी भारतीय इत‍िहास के महानतम नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने अपने शब्दों से दुश्मनों का दिल जीत लिया, जिन्होंने सकारात्मक रूप से देश का नेतृत्व किया और प्रगत‍िशील भारत का नक्शा तैयार किया. एक फिल्म निर्माता होने के नाते, मुझे लगता है क‍ि सिनेमा ऐसी अनकही कहान‍ियों को बताने का सबसे बेस्ट सूत्र है, जो ना सिर्फ उनकी राजनीत‍िक विचारधाओं को उजागर करेगा बल्क‍ि उनके मानवीय पहलुओं और पोएट‍िक पहलू को भी. जिस कारण वे विपक्ष के सबसे प्र‍िय और देश के सबसे प्रगत‍िशील प्रधानमंत्री बने.'

तरण आदर्श ने फिल्म के टाइटल का खुलासा किया है. उनके मुताब‍िक 'मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाह‍िए-अटल' नाम पर बन रही फिल्म की कहानी लेखक एनपी उल्लेख द्वारा लिखी किताब 'द अनटोल्ड वाजपेयी: पॉल‍िट‍िकल एंड पैराडॉक्स' का रूपांतरण होगी. 2023 में फिल्म बनने की प्रक्रिया आरंभ होगी और इसे अटल ब‍िहारी वाजपेयी के 99वें जयंती यानी क्रिसमस 2023 पर रिलीज कर दिया जाएगा.

FILM ON ATAL BIHARI VAJPAYEE ANNOUNCED: VINOD BHANUSHALI - SANDEEP SINGH TO PRODUCE... #VinodBhanushali and #SandeepSingh join hands to make a film on the epic life story of Shri #AtalBihariVajpayee ji... Titled #MainRahoonYaNaRahoonYehDeshRehnaChahiye – #Atal . pic.twitter.com/LC82GZw3FJ

The film will be an adaptation of Penguin Random House India’s book #TheUntoldVajpayee: #PoliticianAndParadox by author #UllekhNP... Starts early 2023, the film will be released on #Christmas2023, which marks the 99th birth anniversary of Shri #AtalBihariVajpayee ji. pic.twitter.com/Q37Y0zKEEh