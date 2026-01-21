न डायरेक्टर-न एक्टर का नाम हुआ रिवील, क्या है 'अस्सी'? जिसने मचाई खलबली

बॉलीवुड में आए दिन नई फिल्मों के ऐलान होते रहते हैं. जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले पिक्चर में काम करने वाले सितारों का खुलासा किया जाता है. ये सितारे ही फिल्म को चलाने के लिए भरोसेमंद माने जाते हैं. इसके बाद फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का ऐलान होता है, जो फिल्म को बढ़िया ढंग से बनाने का दम रखते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी फिल्म की चर्चा हो रही है, जिसमें काम करने वाले एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या किसी भी दूसरे शख्स का कोई अता-पता नहीं है.

मिस्ट्री फिल्म का हुआ ऐलान

20 जनवरी को एक रहस्यमयी फिल्म का ऐलान हुआ था. इसका नाम 'अस्सी' है. पिक्चर के अनाउंसमेंट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. आज के मॉडर्न और डिजिटल जमाने में पिक्चरों का ऐलान एक्टर्स करते हैं. अपने नए प्रोजेक्ट की खुशी जताते हुए ये फिल्म के पोस्टर इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर डालते हैं. इन पोस्टर में एक्टर्स के चेहरे, उनके नाम, फिल्म का नाम और बाकी जानकारी छपी होती है. लेकिन 'अस्सी' का ऐलान एकदम अलग है.

सबसे महंगा शख्स है राइटर?

मिस्ट्री फिल्म 'अस्सी' की अनाउंसमेंट सिर्फ रिलीज डेट के साथ की गई थी. फिल्म की कास्ट, डायरेक्टर या इसे बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इस अनाउंसमेंट ने ऑडियंस में उत्साह तो बढ़ाया ही, साथ ही उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर ये हो क्या रहा है?! अब मेकर्स ने एक और पोस्टर रिलीज कर पिक्चर को लेकर अपडेट शेयर की है. नए पोस्टर में लिखा है, 'फिल्म में सबसे ज्यादा फीस लेखक की है मानेंगे आप?'

कई ट्रेड एनालिस्ट ने 'अस्सी' के पोस्टर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है. इसके कैप्शन में लिखा है, 'शायद पहली बार फिल्म के राइटर का ऐलान कास्ट और क्रू से पहले हो रहा है. और ये एक ऐसे कारण से है, जिसे आप सराहेंगे. अस्सी, एक जरूरी देखने वाली फिल्म. ये सिनेमाघरों में 20 फरवरी 2026 को रिलीज होगी. ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए.'

फिल्म 'अस्सी' को लेकर रहस्य बना हुआ है. ऐसे में इसे देखने के लिए लोगों में उत्साह है. सोशल मीडिया यूजर्स जानना चाहते हैं कि आखिर इस फिल्म के पीछे कौन है और ये किस बारे में हो सकती है. वक्त बताएगा कि 'अस्सी' में आखिर ऐसा क्या है, जिसे इतना छिपाकर रखा जा रहा है और ये क्यों एक मस्ट वॉच मूवी है!

