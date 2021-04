'बाजीराव मस्तानी' में दीपिका का रोल चाहती थीं प्रियंका चोपड़ा? एक्ट्रेस ने कहा ये

प्र‍ियंका चोपड़ा आज एक ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं. हिंदी फिल्मों में अपनी सफल पहचान बनाने के बाद हॉलीवुड में भी वे अपने अभ‍िनय का लोहा मनवा रही हैं. यूं तो प्र‍ियंका की सफल फिल्मों और उनके किरदारों में कई नाम शामिल हैं, पर बाजीराव मस्तानी की एक अलग ही जगह है. इस फिल्म की रिलीज के बाद प्र‍ियंका ने अपने कैरेक्टर को लेकर इंटरव्यू दिया था. इंटरव्यू में प्र‍ियंका से पूछा गया था कि क्या उन्हें फिल्म में दीप‍िका पादुकोण द्वारा निभाए रोल के लिए कभी डायरेक्टर से नहीं पूछा. इसपर जानें क्या कहा प्र‍ियंका चोपड़ा ने.

वीड‍ियो क्ल‍िप में प्र‍ियंका से सवाल किया गया- 'आपको जब बाजीराव मस्तानी की स्क्र‍िप्ट सुनाई जा रही थी, तो क्या आपने कभी डायरेक्टर से नहीं कहा कि आपको दीप‍िका वाला रोल करना है?'. इसपर प्र‍ियंका ने बताया कि लोगों ने फिल्म में प्र‍ियंका के किरदार को इतना पसंद किया कि उन्हें बहुत सारे फूल मिल रहे हैं. एक्ट्रेस ने हंसते हुए कहा- 'आपने फिल्म देखी है? तो मैं क्यों करती? मेरा घर देखना गार्डन बन गया है.'

ये थी फ‍िल्म की कास्ट‍िंंग

डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म बाजीराव मस्तानी 2015 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रणवीर सिंह पेशवा बाजीराव के रोल में थे. प्र‍ियंका चोपड़ा उनकी पत्नी काशीबाई के किरदार में और दीप‍िका पादुकोण मस्तानी की भूमिका में दिखी थीं. तीनों ने अपने-अपने कैरेक्टर्स के साथ पूरा न्याय किया था. फिल्म बॉक्स ऑफ‍िस पर बेहद कामयाब साबित हुई थी. मजेदार बात ये है कि फिल्म में रणवीर और दीप‍िका जो कि मेन लीड्स थे, उनसे ज्यादा प्र‍ियंका के रोल को दर्शकों ने सराहा था.

Didn't even realise how tired I was till I touched my bed.#BajiraoMastani is so intense that I'm depleted!#Kashi is one of my hardest parts!