'मैं सलमान की आवाज निकाल सकता हूं...', बोले शाहरुख के बेटे आर्यन खान, सीरीज को लेकर किया बड़ा खुलासा

आर्यन खान इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनकी रगों में शाही खून दौड़ता है. किंग खान, शाहरुख खान के बेटे ने पहले ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी एक खास जगह बना ली है. पिछले साल उनकी पहली OTT रिलीज Ba***ds of Bollywood कई लोगों को पसंद आई और दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों के बीच हिट रही. अब सीरीज को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है.

और पढ़ें

हाल ही में आर्यन खान ने फिल्मफेयर संग अपनी डेब्यू सीरीज के बारे में खुलकर बात की और सीरीज़ में सलमान खान के लिए डबिंग करने के बारे में भी बताया.

सलमान खान के लिए की डबिंग

जब आर्यन खान से सलमान खान के साथ काम करने के अनुभव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'मैंने ही उस सीन के लिए डबिंग की थी जिसमें सलमान खान 'बुल**** पार्टी' कहते हैं. मैंने सीरीज की शुरुआत में बोले गए कुछ गालियों के लिए भी डबिंग की थी. मैं सलमान खान की आवाज बहुत अच्छे से निकाल सकता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा.'

आर्यन अब अपने शो के दूसरे पार्ट की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. कई रिपोर्ट्स के अनुसार सीरीज पहले से ही प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है. हालांकि, इस बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है. आर्यन ने हाल ही में अपने ब्रांड के लिए एक विज्ञापन डायरेक्ट किया था, जिसमें किंग खान नजर आए थे. आर्यन अपने पिता को डायरेक्ट करके बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि इसे Ba***ds of Bollywood की शूटिंग के समय ही शूट किया गया था. आर्यन खान ने बताया कि अपने पिता के साथ शूटिंग करना बहुत आसान होता है.

Advertisement

आर्यन की वेब शो में कितने सितारे?

आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी Ba***ds of Bollywood सीरीज में लक्ष्य, बॉबी देओल, राघव जुयाल, मोना सिंह, सहर बंबा, अन्या सिंह और कई अन्य कलाकार थे, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया. लोगों ने शो के ट्रीटमेंट की तारीफ की क्योंकि यह कुछ नया था. इसके अलावा, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, इमरान हाशमी और कई अन्य के कैमियो ने सबका ध्यान खींचा था.

---- समाप्त ----