Shah Rukh Khan’s son Aryan Khan Bail granted: सोनू सूद बोले- जब समय न्याय करता है, तब गवाहों की जरुरत नहीं पड़ती

आर्यन खान के बेल की अनाउंसमेंट आते ही सोशल मीडिया पर आर्यन खान ट्रेंड करने लगे. #Aryabkhanbail के टैग से ट्वीटर पर बाढ़ आ गई. आर्यन के बेल पर बॉलीवुड के कई सिलेब्रिटीज ने रिएक्ट किया है.

सबसे पहले सोनू सूद ने पोस्ट कर न्याय पर भरोसे की बात कही है. वहीं स्वरा भास्कर अपनी पोस्ट से इंतजार खत्म होने की ओर इशारा करतीं नजर आईं. आर माधवन और सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने एक पैरेंट्स पर गुजरने वाले दर्द को साझा करते हुए इस फैसले को राहत भरा बताया है.

सोनू सूद : समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की जरुरत नहीं पड़ती है.

समय जब न्याय करता है,

तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। — sonu sood (@SonuSood) October 28, 2021

आर माधवन : शुक्र है.. एक पिता के नाते मैं बहुत राहत‌ महसूस कर रहा हूं. भगवान करे सब ठीक और पॉजिटिव हो.

Thank god . As a father I am So relieved .. … May all good and positive things happen. — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) October 28, 2021

स्वरा भास्कर : आखिरकार...

सुचित्रा : सुन कर अच्छा लग रहा है कि आर्यन को बेल मिल गई है. सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन से रिक्वेस्ट है कि एनसीबी रेड और उनके तरीके की जांच हो. यूं‌ लीगल पावर का इस्तेमाल अपने हित के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

Glad to hear #AryanKhanBail has been granted. Request a central investigation into the conduct of #NCBRaids & arresting officer #SameerWakhede. Legal Powers shld not be abused for personal gain 🙏 — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) October 28, 2021

संजय गुप्ता: मैं खुश हूं कि आर्यन को बेल मिली है, लेकिन गुस्सा इस बात का भी है कि एक जवान बच्चे को 25 दिन के लिए जेल में रखा गया. इस सिस्टम को बदलने की जरुरत है. भगवान तुम्हें खुश रखे और स्ट्रॉन्ग बनो आर्यन..

I’m very happy that Aryan Khan has gotten bail but also very upset with a system that kept a young man behind bars for more than 25 days for something he never did.

That has to change!!!

God bless you and be strong Aryan Khan. — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) October 28, 2021



हंसल मेहता: मैं आज रात पार्टी करना चाहता हूं.

I want to have a blast tonight! — Hansal Mehta (@mehtahansal) October 28, 2021

केआरके : आज बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने कहा है, उन्हें महाराष्ट्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है. तो उनके केस को सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए. डियर समीर जब आपको इन पर यकीन नहीं है, तो हमें भी आप पर भरोसा नहीं है. धन्यवाद

Today #SameerWankhede said in the Bombay high court that he doesn’t trust state government neither @MumbaiPolice So his case should be given to #CBI. Dear Sameer if you don’t trust Mumbai government and police then we also don’t trust you. Thanks! — KRK (@kamaalrkhan) October 28, 2021

रामगोपाल वर्मा : तो यह केवल मुकुल रस्तोगी हैं, जिन्होंने इस बहस में जीत कर आर्यन को बेल दिलवाई है. तो इसका मतलब यह है कि इतने समय से जो वकील थें, वे इस लायक नहीं थे. बिना वजह आर्यन इतने दिनों जेल में रहा