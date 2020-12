ड्रग्स केस: NCB ऑफिस पहुंचें अर्जुन रामपाल, तीखे सवालों से होगा सामना

बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में एक्टर अर्जुन रामपाल ने सोमवार 21 दिसंबर को नारकोट‍िक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबीर) ऑफिस में अपनी उपस्थ‍िति दर्ज कराई. वे साढ़े 10 से साढ़े 11 बजे के बीच एनसीबी के दफ्तर पहुंचें. यहां उनसे ड्रग्स कनेक्शन के मामले में पूछताछ की जाएगी. इससे पहले अर्जुन को 16 दिसंबर को एनसीबी ऑफ‍िस बुलाया गया था लेक‍िन वे पिछली तारीख को एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंच पाए थे.

एनसीबी द्वारा समन भेजे जाने पर अर्जुन ने एनसीबी के सामने दोबारा पेश होने के लिए 22 दिसंबर तक की मोहलत मांगी थी. एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पर्सनल कारण की वजह से वो पिछली बार यानी 16 दिसंबर को एनसीबी के सामने पेश नहीं हुए थे. इससे पहले अर्जुन एक बार और एनसीबी के सामने पेश हो चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, एनसीबी ने जब पहली बार पूछताछ की थी उसमें अर्जुन रामपाल का बयान विरोधाभास था, जिस कारण उन्हें एनसीबी ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है.

Actor Arjun Rampal reaches Narcotics Control Bureau (NCB) office in Mumbai, Maharashtra. He has summoned by the agency to appear before it for questioning in a drug case. pic.twitter.com/5qzDJ7Ers9