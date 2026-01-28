scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'एक आर्टिस्ट को मार रहे हो', अरिजीत ने खोली थी म्यूजिक इंडस्ट्री की पोल, पेमेंट इश्यूज से थे परेशान

अरिजीत सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कलाकारों को सही समय पर पेमेंट न मिलने की समस्या पर खुलकर बात की थी. सिंगर की डिमांड थी कि म्यूजिशियंस और सिंगर्स के लिए एक पारदर्शी और सुरक्षित सिस्टम होना चाहिए, जिससे उन्हें उनका हक मिले.

Advertisement
X
अरिजीत सिंह ने पेमेंट इश्यूज पर जताई थी नाराजगी (Photo: Instagram @arijitsingh)
अरिजीत सिंह ने पेमेंट इश्यूज पर जताई थी नाराजगी (Photo: Instagram @arijitsingh)

मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने फैंस को बड़ी अनाउंसमेंट कर तगड़ा झटका दिया है. उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया है. उनके इस फैसले ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. लेकिन राहत इस बात की है कि अरिजीत म्यूजिक के साथ जुड़े रहेंगे. वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाएंगे. अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के कई कारण दिए हैं. इस बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें सिंगर ने म्यूजिक इंडस्ट्री की बड़ी समस्या पर खुलकर बात की.

उनका कहना था कि इंडस्ट्री में आर्टिस्ट्स को सही समय पर सही पैसा नहीं मिलता है. 2023 में 'द म्यूजिक पॉडकास्ट' संग बातचीत में सिंगर का दर्द छलका था. अरिजीत ने फिल्ममेकर्स, प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउस से पेमेंट इश्यूज को लेकर ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी रहने की अपील की थी. उन्होंने पेमेंट इश्यूज पर कहा था- या तो काम करवाओ और पैसे दो, या काम मत करवाओ.

पेमेंट इश्यूज पर क्या बोले थे अरिजीत?
अरिजीत ने बताया था कि कई कलाकार तय किए गए कामों से ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि वे क्रिएटिव प्रोसेस में इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं. अरिजीत के मुताबिक, म्यूजिशियंस अक्सर हदें पार कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला से बहुत ज्यादा प्यार होता है. लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि उन्हें मिलने वाला पैसा उनकी मेहनत के हिसाब से नहीं है. वो पैसा उनकी कोशिशों के लिए नाकाफी होता है. सिंगर ने कहा था- कहा जाता है कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा और तुम ये काम करो. वो भी नेगोशिएट करके होता है. उसमें वो मान जाता है. वो मानकर जब काम करता है तो भूल जाता है कि उसको कितना काम करना है उस पैसे के लिए... फिर जो पेमेंट आता है वो उससे  कम आता है. तो आप एक आर्टिस्ट को मार रहे हो.

सम्बंधित ख़बरें

Arijit Singh on why he quit playback singing
अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, पीछे है बड़ा कारण? खुद किया खुलासा
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा, फैंस हुए भावुक
Arijit Singh (File Photo)
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा, लिखा- यहीं खत्म कर रहा हूं
Battle of Galwan songs
'बैटल ऑफ गलवान' का पहला गाना 'मातृभूमि' रिलीज, दिखा सलमान खान का जोश
Border 2 Ghar Kab aaoge song
'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज, ताजा करेगा पुरानी यादें-नम होंगी आंखें
Advertisement

अरिजीत के मुताबिक, इंडस्ट्री में म्यूजिशियंस और सिंगर्स के लिए सिस्टम की कमी है. उन्होंने कहा- एक सिस्टम होना चाहिए, म्यूजिशियंस और सिंगर्स के लिए, जैसे पहले होता था. जो सेशन रिकॉर्डिंग्स होती है, आप स्क्रैच गाओ, फाइनल में रहे या ना रहे. आपको पेमेंट मिलेगी. ये बहुत ही डीसेंट सिस्टम है. कि सब लोग अपना काम करेंगे और सबको पेमेंट मिलेगी. अरिजीत ने सिस्टम में सुधार की मांग की. उन्होंने कहा था कि म्यूजिशियंस और सिंगर्स को सिक्योर फील होना जरूरी है. उनके मुताबिक, सबका क्रेडिट होना चाहिए, सबको पेमेंट मिलनी चाहिए.

अरिजीत की जर्नी की बात करें तो उन्होंने 2011 में 'मर्डर 2' के गाने 'फिर मोहब्बत' से हिंदी डेब्यू किया था. इसके बाद सिंगर ने 'तुम ही हो', 'चन्ना मेरेया', 'अगर तुम साथ हो', 'राब्ता', 'केसरीया', 'ए दिल है मुश्किल', 'तेरा यार हूं मैं' और 'तुझे कितना चाहने लगे' जैसे आइकॉनिक सॉन्ग गाए. यूथ के बीच उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement