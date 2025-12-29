प्यार में अर्चना पूरन सिंह का छोटा बेटा आयुष्मान, व्लॉग मे किया कंफर्म! कौन है गर्लफ्रेंड?

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी का परिवार अब और भी बड़ा होने जा रहा है. बड़े बेटे आर्यमान सेठी ने कुछ महीने पहले ही अपने रिलेशनशिप का ऑफिशियल ऐलान अपने पेरेंट्स के यूट्यूब चैनल के जरिए किया था. उन्होंने हाल ही में एक्ट्रेस योगिता बिहानी के सगाई भी की. वहीं अब लगता है बारी छोटे बेटे आयुष्मान की आने वाली है. हाल ही में बड़े भाई के व्लॉग में वो इसका हिंट देते दिखे.

आयुष्मान की गर्लफ्रेंड का डेब्यू!

अर्चना के बड़े बेटे आर्यमन अब अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर मंगेतर योगिता के साथ व्लॉग्स और खास मोमेंट्स शेयर करते रहते हैं. योगिता कई मौकों पर अर्चना और फैमिली के साथ वक्त बिताती दिखती हैं. अब फैंस को उम्मीद है कि छोटे बेटे आयुष्मान भी जल्द ही अपने रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट करने वाले हैं. वो भी बड़े भाई आर्यमन के व्लॉग में. हाल ही में वो अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ दिखाई दिए. आर्यमन के व्लॉग में सभी साथ में लंदन की गलियों में साथ घूमते नजर आए.



वीडियो शूट के दौरान समीक्षा कैमरे में झांकती भी दिखीं, जिससे फैंस का ध्यान तुरंत उन पर चला गया. बाद में परमीत सेठी भी सभी के साथ फुटबॉल मैच देखने पहुंचे. बीच में एक बार आयुष्मान ने उनका जिक्र करते हुए कहा कि- ये हेल्दी लिविंग को प्रमोट करती हैं. ऐसे में फैंस को लग रहा है कि आयुष्मान ने चुपके से अपने रिलेशनशिप पर मुहर लगा दी है. और बिना कुछ कहे अपनी गर्लफ्रेंड को रिवील कर दिया है.

समीक्षा शेट्टी कौन हैं?

कुछ समय से सोशल मीडिया पर आयुष्मान और समीक्षा के रिलेशनशिप की चर्चाएं चल रही हैं. बताया जा रहा है कि इन अफवाहों की शुरुआत कुछ महीने पहले रेडिट पर हुई थी, हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा है.

समीक्षा शेट्टी मुंबई की जानी-मानी सेलिब्रिटी योगा ट्रेनर और मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं. वो मंदाना करीमी और काजल अग्रवाल जैसी कई एक्ट्रेसेज को ट्रेन कर चुकी हैं. उनके इंस्टा बायो में प्रणायाम को बढ़ावा देने की बात कही गई है. वो खुद को योगी कहती हैं. अफवाह है कि आयुष्मान इतनी जल्दी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं करेंगे. वो अपने बड़े भाई आर्यमन से इस मामले में अलग मिजाज के हैं.

फैंस का रिएक्शन

व्लॉग के कमेंट सेक्शन में फैंस समीक्षा के 'सॉफ्ट लॉन्च' को लेकर काफी एक्साइटेड दिखे. एक यूजर ने लिखा- दोनों बेटे की पार्टनर्स बहुत ग्राउंडेड लगती हैं. दूसरे ने कमेंट किया- समीक्षा में कुछ बहुत शांत सा है, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आईं. एक और फैन ने लिखा- दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं.

लिव-इन में आर्यमन और योगिता

आर्यमन सेठी अपनी मंगेतर योगिता बिहानी के साथ पहले ही लिव-इन में रह रहे हैं और अपने रिश्ते को लेकर काफी ओपन हैं. योगिता को फिल्म सेट पर सरप्राइज करना हो या फिर उनका ड्रीमी प्रपोजल- फैंस ने उनके रिश्ते की पूरी जर्नी देखी है. ये कपल अपने नए घर के कंस्ट्रक्शन को भी डॉक्यूमेंट कर रहा है, जो आर्यमान के माता-पिता के घर के पास ही बन रहा है. अब योगिता अक्सर सेठी परिवार के साथ आउटिंग्स और वेकेशन्स पर भी नजर आती हैं.

