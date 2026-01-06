अर्चना पूरन सिंह की डिलीवरी के वक्त मौजूद नहीं थे पति परमीत सेठी? बोलीं- कोई आईडिया नहीं था

अर्चना पूरन सिंह और उनके पति परमीत सेठी इन दिनों अपने बेटों आर्यमान सेठी और आयुष्मान सेठी के साथ लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं. इस फैमिली वेकेशन में दोनों बेटों के पार्टनर्स भी साथ हैं. इसी दौरान अर्चना और आर्य के व्लॉग्स पर एक नया वीडियो शेयर किया गया, जिसमें आर्यमान के 30वें जन्मदिन के लिए की गई सरप्राइज प्लानिंग के पर्दे के पीछे की झलक दिखाई गई.
दूसरी बार मारा परमीत को ताना
तैयारियों के दौरान अर्चना ने वो दिन याद किया जब उन्होंने आर्यमान को जन्म दिया था और कहा- आज के दिन मैंने बेटे को जन्म दिया था. लोग बस बच्चे का बर्थडे मनाते हैं और मां को भूल जाते हैं. जबकि असल में ये मेरा भी बर्थडे है, एक मां के तौर पर. उसके जन्म ने मुझे मां बनाया.
इस पर परमीत ने मजाक में कहा- मेरी तो कोई भागीदारी थी ही नहीं क्या? पैदा तो मैंने भी किया है. बातचीत का सिलसिला यहीं नहीं रुका. परमीत बोले- पिताओं के साथ इतनी नाइंसाफी होती है. बच्चे के जन्म के बाद सब कुछ तो पिता ही करता है. इस पर अर्चना ने हंसते हुए कहा- हे भगवान, सुबह-सुबह झूठ मत बोलो. खुद ही अपनी बात पर हंस रहे हो, तुम्हें खुद यकीन नहीं है.
जब योगिता ने परमीत से पूछा कि इस दिन पिता बनने को लेकर उन्हें कैसा महसूस होता है, तो अर्चना ने बीच में टोकते हुए कहा- इन्हें उस वक्त कुछ पता ही नहीं था. पिता होने का मतलब क्या होता है, इन्हें कोई आइडिया नहीं था.
इससे पहले भी एक व्लॉग में अर्चना पूरन सिंह ने परमीत के एक जोक पर मजाक में तलाक की बात कह दी थी. उन्होंने कहा था- इस जोक पर तो मैं इन्हें तलाक दे सकती हूं. मुझे टॉयलेट ह्यूमर बिल्कुल पसंद नहीं है. वहीं परमीत ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा था कि इसी वजह से उन्हें ऐसे जोक्स सुनाने में और मजा आता है.
होने वाली बहू ने प्लान किया बेटे के लिए सरप्राइज
म्यूजिशियन और कंटेंट क्रिएटर आर्यमान की मंगेतर और एक्ट्रेस योगिता बिहानी ने उनके लिए एक खास ट्रेजर हंट प्लान किया था, जिसके आखिर में उन्हें करीब 2.12 लाख रुपये की गिटार गिफ्ट की गई. व्लॉग में अर्चना और परमीत के बीच मजेदार नोकझोंक भी देखने को मिली, जब अर्चना ने मजाक में कहा कि 30 साल पहले परमीत को पिता बनने का कोई आइडिया ही नहीं था.
सरप्राइज की तैयारी के दौरान जब योगिता गुब्बारे फुला रही थीं, तो उन्होंने सेबों के एक डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए अर्चना से कहा- देखो, ये (परमीत) आपके लिए फल लेकर आए हैं. प्यार देख रही हो? लंदन तक. इसके बाद परमीत ने अपने लिए नाश्ते की प्लेट बनाई, जिसमें ऐसपैरेगस, स्क्रैम्बल एग्स और टोस्टेड ब्रेड था. उनकी भरी प्लेट देखकर अर्चना ने मजाक में कहा- अपने लिए इतना शानदार नाश्ता और मेरे हिस्से सिर्फ दो सूखे टोस्ट?
इस पर परमीत ने तुरंत जवाब दिया- बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? ये अंडे खाती ही नहीं हैं. मैं क्या करूं? इसलिए इनके लिए फल ले आया. इन्हें छुआ तक नहीं. अच्छी चीजें इन्हें दी नहीं जा सकतीं, इसलिए मैं भी खुद को इन्हें नहीं देता.
ये सुनकर अर्चना हंस-हंसकर लोटपोट हो गईं.