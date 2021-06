महिला के एक हाथ में बच्चा, दूसरे से पकड़ा कैच, वीडियो देख अनुष्का शर्मा हुईं इम्प्रेस

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की अक्सर अपने पति विराट कोहली को मैच के दौरान चियर करते हुए फोटोज वायरल होते हैं. अब एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक महिला अपने छोटे से बच्चे को एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ से बेसबॉल मैच के दौरान बॉल कैच कर लेती है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल है. अनुष्का ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा- Nothing we cannot do.

ये वीडियो यूट्यूब पर MLB ने शेयर किया था. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था- बच्चे को संभालते हुए मां कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि एक बॉल भी कैच कर सकती है.



बेटी की मां हैं अनुष्का

मालूम हो कि अनुष्का भी एक बेटी की मां हैं. उन्होंने अपनी बच्ची का नाम वामिका रखा है. इसी साल जनवरी महीने में अनुष्का ने बेटी को जन्म दिया था. अनुष्का ने बेटी का चेहरा अभी तक दिखाया नहीं है. विराट और अनुष्का का मानना है कि जब तक उनकी बेटी सोशल मीडिया को समझने लायक नहीं बनती वो उसे सोशल मीडिया से दूर रखेंगे.

अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं. वो मजेदार और फनी पोस्ट भी शेयर करती रहती हैं. अपनी फोटोज और वीडियोज के अलावा वो जरूरी जानकारी और मोटिवेशन पोस्ट भी शेयर करती हैं. वर्क फ्रंट पर वो पिछली बार फिल्म जीरो में दिखी थीं. इस फिल्म में शाहरुख खान और कटरीना कैफ भी लीड रोल में थीं. इसके बाद अब उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाई हुई है और वो प्रोडेक्शन में लगी हैं.