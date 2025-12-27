'प्रोपगेंडा कहने वालों के मुंह पर तमाचा है धुरंधर', बोले अनुपम खेर, की फिल्म की तारीफ

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने मानो थिएटर्स में एक नई पहल सी शुरू कर दी है. क्योंकि हर कोई इस फिल्म को एक बार देखने तो जरूर पहुंच रहा है. वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे 3-4 बार देख चुके हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. हालांकि 'धुरंधर' को लेकर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा हुआ है.

और पढ़ें

'धुरंधर' ने तोड़े बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स, क्यों खुश हुए अनुपम खेर?

एक तरफ जहां रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' को हर कोई पसंद कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी कहानी से सहमत नहीं दिखे. फिल्म के कई सीन्स से उन्हें दिक्कत हुई. 'धुरंधर' में दिखाई पॉलिटिक्स को लोगों ने प्रोपगेंडा का नाम दिया. अब, फिल्म पर उठ रहे सवालों पर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने रिएक्ट किया है.

अनुपम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो व्लॉग शेयर किया किया है, जिसमें वो आदित्य धर की 'धुंरधर' की सक्सेस पर बात करते हैं. उनका कहना है कि वो इस फिल्म से किसी भी तरह से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन तब भी 'धुरंधर' की सफलता उन्हें खुश कर रही है. उन्होंने कहा कि आदित्य धर ने अपने विश्वास के दम पर उन लोगों का मुंह बंद किया, जो फिल्म की बुराई कर रहे थे. एक्टर ने ये भी कहा कि 'धुरंधर' एक लैंडमार्क फिल्म है, जिसने कई चीजों को अब बदलकर रख दिया है. इसने फिल्म देखने वाले लोगों का नजरिया बदल दिया है.

Advertisement

अनुपम खेर ने डायरेक्टर की तारीफ में कहा, 'मुझे आदित्य धर बहुत पसंद हैं. ना सिर्फ इसलिए कि वो कश्मीरी हैं, या उनका परिवार उन लोगों से आता है जिन्हें बहुत तकलीफ दी गई थी, या उनकी फिल्मों की वजह से, या उन्होंने सफलता क्या होती है ये दिखाया है, या उनकी हिम्मत के लिए. बल्कि एक फिल्ममेकर के तौर पर सबसे ज्यादा इसलिए पसंद हैं क्योंकि उन्होंने कभी कोई फॉर्मूला या पैटर्न नहीं फॉलो किया. बस पूरे दिल से विश्वास के साथ काम किया.'

धुरंधर को 'प्रोपगेंडा' कहने पर अनुपम खेर का जवाब

एक्टर ने आगे 'धुरंधर' को प्रोपगेंडा फिल्म कहने पर भी रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'कुछ लोग ऐसे एक ग्रुप है, जो इस फिल्म पर प्रोपगेंडा का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे थे. ये वही लोग हैं, जिन्होंने मेरी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर भी प्रोपगेंडा होने का आरोप लगाया था और वो इसमें कामयाब भी हो गए थे. इन्हीं लोगों ने द कश्मीर फाइल्स के लिए भी यही कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ 30% तक ही सफल हुए.'

'क्यों? क्योंकि उन्होंने बहस शुरू कर दी थी. अब धुरंधर उन्हीं लोगों के मुंह पर जोरदार थप्पड़ है. फिल्म ने इनको ठीक ऐसा थप्पड़ मारा है जैसे कह रही हो कि हमें प्रोपगेंडा क्या होता है, ये तुम मत सिखाओ. फिल्म में प्रोपगेंडा है या नहीं, ये फैसला तुम नहीं लोगे. दर्शक इन लोगों को कह रहे हैं कि हमें छोटा मत दिखाओ, हमें नीचा मत दिखाओ.'

Advertisement

अनुपम खेर ने अंत में आदित्य धर को 'धुरंधर' के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दीं. क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म से लोगों के नजरिए को बदला. एक्टर की ये बातें सुनकर डायरेक्टर भी भावुक हो गए. उन्होंने कमेंट करके अनुपम खेर का धन्यवाद किया और कहा कि ऐसे शब्द उन्हें और अच्छी फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करेंगे. बता दें कि आदित्य धर अपनी फिल्म 'धुरंधर' को दो पार्ट्स में लाए हैं, जिसका दूसरा पार्ट 19 मार्च, 2026 को रिलीज किया जाएगा.

---- समाप्त ----