अनुपम खेर का सरकार पर तंज, 'इमेज बनाने से ज्यादा जरूरी है जान बचाना

एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते नजर आते हैं. लेकिन अब एक इंटरव्यू को लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं. इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कोविड क्राइसिस में सरकार फिसल गई है और सरकार को जिम्मेदार ठहराना आवश्यक है. जिसके बाद से ऐसा समझा जा रहा है कि अनुपम खेर ने मोदी सरकार की आलोचना की है.

अनुपम खेर ने क्या कहा?

अनुपम खेर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा- कहीं वो फिसल गए... उनके लिए ये समझने का समय है कि शायद इमेज बिल्डिंग की तुलना में जीवन में बहुत कुछ है. मुझे लगता है कि आलोचना बहुत सारे मामलों में मान्य है. मुझे लगता है कि सरकार के लिए इस अवसर पर उठना और उन चीजों को करना महत्वपूर्ण है, जिनके लिए वे इस देश के लोगों द्वारा चुनी जाती है. मुझे लगता है कि केवल एक अमानवीय व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होगा... शव तैर रहे हैं. लेकिन किसी अन्य राजनीतिक पार्टी द्वारा इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी सही नहीं है. हमें नागरिक के रूप में ... क्रोध करना चाहिए ... जो हुआ है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना महत्वपूर्ण है.



मालूम हो कि कुछ दिनों पहले अनुपम खेर ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आएगा तो मोदी ही. इसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था.

Hon. PM @narendramodi ji ! Thank you for this beautiful & encouraging letter about my book #YourBestDayIsToday. I feel honoured & humbled! You are really an inspirational leader! May you continue to lead us for years. My mother her sends blessings! Your letter is my treasure! 🙏 pic.twitter.com/yrBNFYIef2