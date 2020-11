लॉकडाउन के अनुभवों पर अनुपम खेर ने लिख डाली किताब, शेयर किया वीडियो

एक्टर अनुपम खेर एक्टिंग के अलावा लिखने के भी काफी शौकीन हैं. उन्होंने कई मुद्दों पर किताब लिख रखी है और उनकी नॉलेज देख तो फैन्स भी कई बार हैरान रह जाते हैं. अनुपम खेर को एक अच्छे कलाकार के अलावा बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जाना जाता है. वे सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो शेयर करते रहते हैं जहां पर वे सभी को मोटिवेट करते हैं.

अनुपम खेर की नई किताब

अब अनुपम खेर ने लॉकडाउन के ऊपर किताब लिख दी है. उन्होंने अपने लॉकडाउन के अनुभवों को कागज पर उतार दिया है. किताब के जरिए अनुपम बता रहे हैं कि इस लॉकडाउन ने लोगों को क्या सिखाया है. जिंदगी में कितने बदलाव देखने को मिले और आगे क्या परिवर्तन होते दिखने वाले हैं. इस सिलसिले में अनुपम खेर ने एक वीडियो भी शेयर किया है. वीडियो में अनुपम बता रहे हैं कि जब वे मार्च में न्यूयॉर्क से मुंबई आए थे, तब देश महामारी से लड़ रहा था और लॉकडाउन लग चुका था. उनके मुताबिक उन आठ महीनों में जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी. उनके खुद के परिवार के सदस्य भी बीमार पड़ गए थे. ऐसे में सभी के लिए वो समय काफी मुश्किल था.

उन्हीं अनुभवों को अब एक किताब की शक्ल देते हुए अनुपम खेर ने अपने विचार सभी के साथ शेयर किए हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुभव ने लिखा है- इस महामारी ने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है. इस समय में हमने खुद को पहचाना है, पॉजिटिव सोच की अहमियत को समझा है. मैंने लॉकडाउन के दौरान एक किताब लिख दी है.

The #Pandemic has changed our lives forever. It has also put us on the path of self-discovery, willpower, small triumphs & the strength of positive thinking. I managed to write a book about all this in this #Lockdown. More about it very soon. Jai Ho! 🙏🤓 #NewBookAnnouncement pic.twitter.com/6RhfvEQ8lg