बिग बी ने लिखा- कर्म ही पूजा है, अभिषेक बच्चन ने यूं किया रिएक्ट

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 🙏🙏🙏 आज नवरात्रि के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को अनेक अनेक शुभकामनाएँ । देवी माँ अपनी कृपा आप सब पर बनायें रखे । आपको सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ, सफलता, और प्रेम सदा मिलता रहे यही मेरी देवी के चरणो मै प्रार्थना ।। 🙏🙏🙏🌹🌹🌹 आपका दिन मंगलमय हो । अपना ख़याल रखिएगा ।।

