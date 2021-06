मिल्खा सिंह का निधन, अमिताभ-शाहरुख समेत बॉलीवुड सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

भारत के महान धावक और शानदार शख्स‍ियत वाले मिल्खा सिंह ने दुनिया से अलव‍िदा ले ली है. शुक्रवार 18 जून को चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में देर रात उनका निधन हो गया. उनके निधन पर खेल जगत समेत कई फिल्म जगत की हस्त‍ियों ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजल‍ि अर्प‍ित की है. अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीड‍िया पर पोस्ट साझा कर शोक व्यक्त किया है.

अमिताभ बच्चन ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजल‍ि दी. वे लिखते हैं- 'शोक में...मिल्खा सिंह चले गए...भारत की शान....एक महान एथलीट...एक महान इंसान...वाहेगुरु दी मेहर...प्रार्थनाएं'. रवीना टंडन ने भी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजल‍ि दी है. वे लिखती हैं- 'आपसे मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ सर. हिंदुस्तानी दिलों में आपकी हमेशा खास जगह होगी. हमें जब भी प्रेरणा की जरूरत होगी, 'भाग मिल्खा भाग' हमारे कानों में गूंजेगी, ओम शांति!'

T 3940 - In grief .. Milkha Singh passes away .. the pride of India .. a great athlete .. a greater human ..

Waheguru di Mehr .. prayers 🙏🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 19, 2021

शाहरुख खान ने ट्वीट किया- 'द फ्लाइंग सिख अब शारीर‍िक तौर पर हमारे साथ नहीं हैं पर उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस की जाएगी और उनकी लीगेसी की बराबरी नहीं की जा सकती...मेरी प्रेरणा...करोड़ों की प्रेरणा...Rest In peace मिल्खा सिंह सर...'

The Flying Sikh may no longer be with us in person but his presence will always be felt and his legacy will remain unmatched... An inspiration to me... an inspiration to millions. Rest in Peace Milkha Singh sir. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 18, 2021

Incredibly sad to hear about the demise of #MilkhaSingh ji. The one character I forever regret not playing on-screen!

May you have a golden run in heaven, Flying Sikh. Om shanti, Sir 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) June 19, 2021

प्र‍ियंका चोपड़ा ने इंस्टा स्टोरी पर फोटो साझा कर लिखा- खुशमिजाज शख्स, आपने हमारी पहली मुलाकात बहुत खास बनाई. मैं आपकी एक्सीलेंस, विन्रमता, देश के प्रति आपके योगदान से प्रेर‍ित रही हूं. ओम शांति मिल्खा जी.

राहुल बोस ने लिखा- 'भारत के लिए कितना बुरा दिन है, स्पोर्ट्स के लिए बुरा दिन है. मैंने जितना समय मिल्खा सर के साथ बिताया उनमें उनका दृढ़ निश्चय और उनकी उदारता देख मैं हैरान था. एक प्रेरणा, एक युग. Rest In Peace. हमें बहुत दुख है...'.

What a sad day for India, what a sad day for sport. In the long hours I spent with Milkha Sir I was always struck by his fierce determination and his even fiercer generosity. An inspiration, period. Rest in peace, Sir. We mourn deeply. Love to @JeevMilkhaSingh and the family. — Rahul Bose (@RahulBose1) June 18, 2021

पर्दे पर मिल्खा सिंह का किरदार निभा चुके फरहान ने कहा...



फरहान ने मिल्खा सिंह के साथ अपनी फोटो शेयर कर लिखा- 'सबसे प्यारे मिल्खा जी, मेरा एक हिस्सा अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि अब आप इस दुनिया में नहीं रहे. शायद यह वह जिद्दी हिस्सा है जो मैंने आपसे लिया है...वह हिस्सा जो एक बार किसी चीज को ठान लेता है तो उसे बिना पूरा किए हार नहीं मानता. और सच तो ये है कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे. क्योंकि आप बड़े दिलवाले इंसान से कहीं ज्यादा प्यार देने वाले और जमीन से जुड़े इंसान थे.' अंगद बेदी, नेहा धूपिया, सोनम कपूर सहित अन्य सेल‍िब्र‍िटीज ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया है.