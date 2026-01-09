scorecardresearch
 
एयरपोर्ट पर अमिताभ को भीड़ ने घेरा, हुए परेशान, यूजर्स बोले- उन्हें अकेला छोड़ दो, VIDEO

एक्टर अमिताभ बच्चन शुक्रवार को अपने काम के सिलसिले में मुंबई से गुजरात के सूरत गए. एक्टर के कई वीडियो और फोटोज वायरल है. जिसमें उन्हें भीड़ ने घेरा हुआ है.

एक्टर अमिताभ बच्चन (Photo: X/@SrBachchan)
एक्टर अमिताभ बच्चन (Photo: X/@SrBachchan)

गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में आज से सेलिब्रिटी क्रिकेट का रोमांच शुरू होने जा रहा है. दोपहर को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सूरत पहुंचे. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेकाबू हो गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सूरत में अमिताभ बच्चन को भीड़ ने घेर लिया
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अमिताभ एक बिल्डिंग के अंदर दिखे और उनके चारों ओर भारी भीड़ जमा थी. उनकी सिक्योरिटी और पुलिस उन्हें रास्ता दिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भीड़ उनके चारों ओर जमा हो गई थी.

फैंस ने कहा कि उन्हें परेशान न करें
इस पूरी घटना का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ. फैंस के रिएक्शन इसपर आने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'उन्हें अकेला छोड़ दो, वह 83 साल के हैं.' एक यूजर ने लिखा, 'आप उन पर क्यों कूद रहे हैं? वह एक एक्टर हैं लेकिन इंसान भी हैं. एक कमेंट में लिखा था, 'ऐसा मत करो, यह भयानक है. यह बहुत ज्यादा है. एक यूजर ने लिखा, 'किसी बुजुर्ग को, भले ही वह एक्टर हो, इस तरह घेरना ठीक नहीं है. उन्हें रहने दो. दूर से तस्वीरें क्लिक करो.'

अमिताभ सूरत में क्यों हैं?
दरअसल अमिताभ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) सीजन 3 के लिए सूरत में हैं. जो शुक्रवार को लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में शुरू हुआ है. ISPL की एक रिलीज के अनुसार, यह इवेंट हाई-ऑक्टेन टेनिस-बॉल T10 क्रिकेट का एक महीने तक चलने वाला फेस्टिवल है और भारत की स्ट्रीट-क्रिकेट संस्कृति का एक शानदार सेलिब्रेशन है.

विराट कोहली का हुआ था घेराव 
हाल ही में गुजरात के वडोदरा पहु्ंचे विराट कोहली के साथ भी भीड़ के घेराव के वीडियो सामने आए थे. वीडियो में देखा गया था कि भीड़ इतनी ज्यादा था कि उनकी सुरक्षा में लगे कर्मियों को विराट को कार तक लेकर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी.

अमिताभ की लेटेस्ट फिल्मों के बारे में
अमिताभ आखिरी बार फिल्म 'वेट्टैयन' में दिखे थे, जो टीजे ज्ञानवेल के डायरेक्शन में बनी थी. ये एक तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है. अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्मों में कल्कि 2898 एडी - पार्ट 2, ब्रह्मास्त्र 2, जैसी कई फिल्में शामिल हैं.

