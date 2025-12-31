KBC फिनाले का जश्न, आखिरी एपिसोड शूट कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, 32 मिनट तक गाया गाना

टीवी का सबसे बड़ा क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति अब अपने सीजन के फिनाले की ओर बढ़ रहा है. इस खास मौके पर शो के होस्ट और महानायक अमिताभ बच्चन करीब 32 मिनट तक लगातार गाते हुए नजर आएंगे. शो का ग्रैंड समापन करते हुए वो अपने कई सुपरहिट और यादगार गाने गाते दिखेंगे, जैसे ‘होरी खेले रघुवीरा,‘रंग बरसे भीगे चुनरवाली’,‘चलत मुसाफिर’,‘मेरे अंगने में’ और कुछ खास पारंपरिक गीत भी.

खास और बेहद भावुक होगा अंतिम एपिसोड

अमिताभ बच्चन का ये भावुक और अलग अंदाज पूरे स्टूडियो का माहौल खुशनुमा बना देता है और फिनाले को एक बड़े जश्न में बदल देता है. ये खास पल तब देखने को मिलेगा जब सेट पर एक खास वीडियो चलाया जाएगा, जिसमें पूरे सीजन की यादें, कहानियां और भावनात्मक पल दिखाए जाएंगे. इस वीडियो को देखकर कंटेस्टेंट्स, दर्शक और खुद अमिताभ बच्चन भी भावुक हो जाते हैं.

सबका मूड हल्का करने के लिए बिग बी खुद माइक संभालते हैं और बिना रुके 32 मिनट तक गाते हैं. इस दौरान दर्शक अपनी सीटों पर खड़े होकर तालियां बजाते हैं, उनके साथ गुनगुनाते हैं और पूरे जोश से उन्हें चीयर करते हैं.

कौन बनेगा करोड़पति सिर्फ एक ज्ञान का शो ही नहीं रहा, बल्कि ये फिल्मों और वेब सीरीज के प्रमोशन का भी बड़ा मंच बन गया है. इस साल शो में मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, जयदीप अहलावत, शरीब हाशमी, अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन जैसे कई एक्टर्स अपनी फिल्मों और सीरीज के प्रमोशन के लिए हॉट सीट पर नजर आए.

आखिरी एपिसोड में दिखेगी नाना-नाती की जोड़ी

आने वाले एपिसोड्स में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी शो में नजर आएंगे. वो अपनी आने वाली फिल्म ‘इक्कीस’ का प्रमोशन करने आएंगे. उनके साथ फिल्म की पूरी टीम होगी, साथ ही उनकी मां श्वेता बच्चन और बहन नव्या नवेली नंदा भी ऑडियन्स में मौजूद रहेंगी और उन्हें बढ़ावा देंगी.

दर्शकों के लिए ये पल बेहद खास होगा, जब नाना-नाती की जोड़ी को उनके सबसे सहज और मजेदार अंदाज में देखा जाएगा. इस एपिसोड के प्रोमो पहले ही बता रहे हैं कि ये शो दर्शकों के लिए पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरा होने वाला है.

हाल ही में शो को इसका दूसरा करोड़पति भी मिल गया है. बिप्लब बिस्वास ने कुछ ही सेकंड में एक करोड़ के सवाल का जवाब देकर सभी के होश उड़ा दिए. वहीं बीते एपिसोड में बिजनेस टायकून कुमार मंगलम बिड़ला ने भी शो में शिरकत की थी. और जीती ईनामी राशि को चैरिटी में दिया.

