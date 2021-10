Amitabh Bachchan Birthday: 'साठा तो पाठा, अस्सी तो लस्सी...' 79 साल के हुए महानायक

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपनी उम्र के अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं. 11 अक्टूबर को मेगास्टार अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं. अमिताभ ने अपनी बढ़ती उम्र का जश्न शान से सोशल मीड‍िया पर मनाया. उन्होंने जन्मदिन के मौके पर अपनी एक अनसीन फोटो शेयर की है जिसके साथ उन्होंने अपनी उम्र का भी जिक्र किया है.

कंधे में स्ल‍िंग बैंग लिए अमिताभ इस तस्वीर में चलते देखे जा सकते हैं. उन्होंने इस तस्वीर को 79 के बाद अगले साल अपने 80वें साल से जोड़ते हुए लिखा- '80 की ओर बढ़ते हुए...' अमिताभ ने ट्व‍िटर पर भी इसे शेयर कर अपने गुजरते उम्र को खास अंदाज में पेश किया है. वे लिखते हैं- 'जब साठा (60) तब पाठा, जब अस्सी (80) तब लस्सी...मुहावरे को समझना भी एक समझ है.' मशहूर कहावत के माध्यम से अमिताभ ने अपने बुढ़ापे को नकारा है.

T 4057 - .. walking into the 80th .. जब साठा (60 ) तब पाठा जब अस्सी (80) तब लस्सी !!! 🤣🤣🤣 मुहावरे को समझना भी एक समझ है !! 🤣 pic.twitter.com/hVonvz81sC

अब 79 साल की उम्र में भी महानायक की सक्र‍ियता उनके इस कैप्शन को सही भी ठहराती है. उनकी फिटनेस और फैशन दोनों ही इस बात का प्रमाण देते हैं कि अमिताभ बढ़ती उम्र के साथ और भी जवां होते जा रहे हैं. खैर, अमिताभ के इस पोस्ट पर फैंस ने उन्हें ढेरों बधाइयां दी है.

