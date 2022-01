Pushpa Box Office Collection: नए साल में पुष्पा की नॉनस्टॉप कमाई, 50cr क्लब में शामिल

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. पुष्पा ने धमाल मचाते हुए 50 करोड़ के क्लब में एंट्री पा ली है. तीसरे हफ्ते में भी पुष्पा ने हिंदी ऑडियंस के बीच अपना जादू बरकरार रखा है.

फिल्म पुष्पा की नॉनस्टॉप कमाई

ट्रे़ड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर पुष्पा की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने लिखा- पुष्पा ने 50 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. न्यू ईयर सेलिब्रेशन और ओपन वीक ने पुष्पा के लिए तीसरे हफ्ते में फायदा पहुंचाया है. ये फिल्म UNSTOPPABLE है. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने शुक्रवार को 3.50 करोड़ कमाए. फिल्म का भारतीय बाजार में कुल कलेक्शन 50.59 करोड़ है. ये आंकड़े फिल्म के हिंदी वर्जन के हैं.

#Pushpa is 50 NOT OUT… Continues to set cash registers ringing… #NewYear celebrations + open week prove advantageous for #PushpaHindi on [third] Fri… This one is truly UNSTOPPABLE… [Week 3] Fri 3.50 cr. Total: ₹ 50.59 cr. #India biz. pic.twitter.com/FIEL4gwzJM