सड़क किनारे गाड़ी रोककर खाया डोसा, साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का वीडियो वायरल

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्मों के अलावा अपने डाउन टू अर्थ स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में एक्टर फ‍िल्म पुष्पा की शूट‍िंग के लिए आंध्र प्रदेश स्थ‍ित Maredumilli जंगल से होकर जा रहे थे. इस दौरान अल्लू अर्जुन ने सड़क किनारे मौजूद एक छोटे से ट‍िफ‍िन सेंटर में डोसा का स्वाद चखा. उनका यह वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार ने Maredumilli जंगल में एक लंबे शेड्यूल का प्लान बनाया है. हालांकि भारी वर्षा के कारण शूट लोकेशन को बदलकर काक‍िनाडा कर दिया गया. इसी बीच जब अल्लू अर्जुन ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने सड़क किनारे डोसा का लुत्फ उठाया. डोसा खाने के बाद उन्होंने ट‍िफ‍िन सेंटर के माल‍िक को एक हजार रुपये दिए जिसे ओनर ने लेने से मना कर दिया.

MET Gala 2021: पिंक ब्रालेट-स्कर्ट में मैडोना की बेटी का जलवा, फ्लॉन्ट किए आर्मपिट हेयर

बातचीत में अल्लू अर्जुन को ट‍िफिन सेंटर के माल‍िक की खराब आर्थ‍िक स्थ‍ित‍ि का पता चला. एक्टर ने बिना किसी देरी के उनके आगे मदद का प्रस्ताव रखा और उन्हें हैदराबाद आने को कहा. इतने बड़े सुपरस्टार का यह सौम्य स्वभाव और उनकी दर‍ियादिली ने सभी का दिल जीत लिया है. फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

#AlluArjun ordered Dosa & hotel owner denied to take money, but the star insisted and gave ₹1000.



The star also asked him to come to Hyderabad for a job after knowing that he is financially unstable.



".@alluarjun was very friendly & showed warm gesture towards me"- Hotel owner https://t.co/U1zE62Vmo0