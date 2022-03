माथे पर चंदन, गले में माला, 4 साल में Brahmastra की शूटिंग पूरी करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचे Ranbir-Alia

आल‍िया भट्ट और रणबीर कपूर की मच-अवेटेड फ‍िल्म 'ब्रह्मास्त्र' के पहले पार्ट की शूट‍िंग आख‍िरकार पूरी हो गई है. इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस ब्रह्मास्त्र से आल‍िया और रणबीर के महज एक लुक को तरस गए थे. अब चार साल बाद फिल्म के पहले पार्ट की शूट‍िंग खत्म हुई है.

आल‍िया भट्ट ने बनारस के घाट पर फ‍िल्माए ब्रह्मास्त्र के फ‍िल्म रैप का वीड‍ियो शेयर कर यह गुडन्यूज दी है. उन्होंने लिखा- 'हमने 2018 में फिल्म की शूट‍िंग शुरू की थी. और अब...आख‍िरकार...ब्रह्मास्त्र (पार्ट 1) पूरी हो गई है!! मैं ये बात कब से कहने का इंतजार कर रही थी. Its a WRAP!!!थ‍िएटर्स में मिलते हैं 9 सितंबर 2022 को.'

We started shooting in 2018. And now ... finally .. The filming of Brahmastra ( Part One ) comes to an end !!



I've been wanting to say this for such a long time ..



ITS A WRAP !!!!!!!! 🔥🔥🔥🔥

See you at the cinemas . 09.09.2022 pic.twitter.com/E1NvRIK4XX